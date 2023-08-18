Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Kolay maç olmadı

Karagümrük maçının ilk yarısını hatırladınız mı? Çocuklar için uyku saati programı gibiydi. Bu maçın ilk devresi yine yavaş oynanan oyun Neftçi Bakü'nün gol atmasına ve moral kazanmasına sebep oldu.

Rotasyon mecburi bir istikamet gibi gözükebilir fakat derin kadronuz zengin değilse macera ararsınız. Beşiktaş kalesine gelen ilk tehlikeli şutun gol olması da enteresan. Makhudov'un topunu Mert çıkartabilirdi. Şenol Güneş, Beşiktaş'ı şampiyonlar Ligi'nde yenilgisiz guruptan çıkarmıştı. Tahmin ediyorum o da ilk yarıda bu kadar bitik oynayan takımını görünce hayal kırıklığına uğramıştır. Onana böyle giderse bu takıma zor girer. Bu maçta Rebic çok kötü gözüktü. Bir var, bir yokla bu iş olmaz.

Şenol Güneş baktı iş zora giriyor, Aboubakar, Masuaku ve Amir'i hemen oyuna aldı. Sonra Onur'u da sahada gördük. “İyi ki Aboubakar var!” dedirtti yine attığı akıl dolu golle. Muleka zor pozisyonda öyle bir gol attı ki adeta şapkadan tavşan çıkarttı. Klas oyuncular ikinci yarı sahada yer alınca Demir Ege kendine geldi. Yalnız halledilmesi gereken en önemli mesele maçlardaki temposuz ve kötü başlangıçlar. Bu problem devam ederse her maçta geri dönemezsiniz. Israrla her hafta yazıyorum, 10 numara şart!