Muhteşem veda

Derbilerde sahne almak, ön plana çıkmak çok önemli. Her futbolcu böyle büyük maçlarda elinden gelen her şeyi ortaya koymak ister. Zaniolo, İtalya Milli Takımı'na davet aldıktan sonra bu maça çok istekli başladı. Belli ki, gördüğü kırmızı kart onu sarsmıştı. Attığı golde sert şutu ayağından çıkardığı anda kaleci İrfan Can, topun ağlara gitmesini engelleyemedi.

Okan Buruk maça Berkan, Torreira ve Barış Alper ile başlayarak Kadıköy'de kazanılan maçın sinyalinin aynısını vermişti sanki. Mücadele gücü yüksek ve çabuk atak arayan bir takım. Fenerbahçe, ilk devre net pozisyona giremedi. Kaleyi bulan şut atamadı. Durumlar kötüydü ilk yarı biterken. Rossi çok etkisiz kaldı. İkinci yarı Rossi çıkarken Samuel sağ beke, Ferdi sol kanada geçti.

Peres kırmızı kartı gördükten sonra ibre iyice Galatasaray'a döndü. İkinci gol gelecekti ve yine Icardi attı.

Şampiyon olan takımlar, sonraki maçlarda daha rahat olurlar. Rakipleri ise onları yenmek için ayrı bir motivasyon ile sahaya çıkarlar. Dün tam tersini gördük. Galatasaray maça çok iyi hazırlanmıştı.

Zaniolo’nun sol ayağı üçüncü golü nefis attı. Galatasaray, derbide taraftarına güzel futbol ve galibiyet ile veda etmek istiyordu. Kadıköy'de ne olduysa, rövanşta da aynı tarife oldu.

Jesus ile bu iş devam eder mi? Bence zor.