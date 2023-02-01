Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Olmadı

ÖYLE bir ilk yarıydı ki, Karagümrük devreyi önde kapatsa normal derdim. Beşiktaş 2 fark önde soyunma odasına gitse şaşırmazdım. Tek gerçek Cenk'in attığı goldü.

BEŞİKTAŞ seri yakaladı kabul ama takım savunması tekliyor hep. Kaç haftadır Mert takımın yıldız ismi. Farklı kazanılan Alanyaspor maçı dahil. Şenol Güneş tehlikenin farkındaydı. Saiss'i cepheden gelecek ataklara karşı ikinci devre oyuna aldı.

BEŞİKTAŞ'TA Josef ve Atiba'nın artık net fayda sağlamayacağı yavaş yavaş belli oluyor. Oynamıyorlar ancak onların yerine net alternatifler bulunması lazım.

ABOUBAKAR dün etkisizdi. Oyundan alındı. Umarım sakatlanmamıştır. O oyundan çıkınca Karagümrük savunma olarak rahat başladı ikinci yarıya. Ozdoev golü rahat attı.

ROSIER ve Masuaku'nun savunduğu kanatlarda aksama devam ediyor. Rosier tam bir refakatçi olmuş. Hayret! Muleka da hiç faydalı olamıyor.

GOL yiyen Beşiktaş, son dakikalara kadar net fırsat yaratamadı. Takım dinamizmi kaybolmuştu.

TİPİK bir beraberlik maçı izledik. Kuşkusuz zirve mücadelesinde bu sonuç Beşiktaş'a darbe vurdu.