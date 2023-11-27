Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Özlenen galibiyet

Riske girmeyen sağlam savunma, temaslı oyun, kontratak planı. Rıza Çalımbay'ın kısa süre içinde takıma getirmek istediği bu oyun anlayışı ile oyuna başladı Beşiktaş. Masuaku ve Rosier'in bu planda görevleri çok önemli.

Cenk Tosun'un golünden sonra Beşiktaş golü 89. dakikada bulmuş gibi ceza sahası çevresine otobüs park etti. Samsunspor tek kaleye çevirdi maçı. Defansı bırakın, orta saha çökmüştü. Tam bir panik havası oluşmuştu Beşiktaş'ta. Böyle olmasını hiçbir teknik direktör kabul etmez. Oyuncuların bilinç altına yerleşmiş geri çekilelim duygusu. Samsunspor müthiş baskısının karşılığını alacaktı normal olarak. Mouandilmanji boş kalınca güzel bir gol attı.

Orta alanda Gedson haftalardır iyi değil. Çok top kaybediyor. Amir sadece defansif olarak var. Chamberlain iyi niyetli ama yetmiyor. Orta saha üretkenlikten uzak kalınca defans ve forvet bölgesi arasında koordinasyon kayboluyor. Bırakın net gol pozisyonunu, umut vaat eden atak bile yapamazsınız bu durumda.

Samsunspor’un kullandığı her korner tehlike yarattı. Savunma, top karşılaşma konusunda problem yaşıyor. Bir takım kendi yarı sahasından çıkarken ağır davranıp top kaybederse kalesinde tehlikeli anlar yaşar. Beşiktaş'ın bu anlayıştan hemen vazgeçmesi lazım. Amatörce top kaptırmak, gol yemek anlamına geliyor.

Maç beraberliğe giderken Gedson 1 dakikada iki önemli iş yaptı ve finali Colley'in golü getirdi. Golden sonra Beşiktaş, ilk yarıda yediği golden sonraki gibi geriye yaslansaydı iş zora girerdi. Demir Ege orta sahanın direncini arttırdı.

Her şeye rağmen deplasmanda kazanmak çok önemli.