Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Üç altın puan

Oyun başladığında, Montella'nın çalıştığı kısa süre içinde takıma büyük güven aşıladığını gördüm. İyisinden kötüsüne, İtalyan teknik direktörler için taktik ve çok tekrarlı antrenman metotları vardır. İstediği oyun tarzını size ezberletmeye çalışırlar.

İlk yarıda, Hırvat ekolünden daha iyi oynadığımız kesindi. Topu çok kısa zamanda geri kazandık. İyi pas yapıp, Hırvatistan'ın ritim bulmasına izin vermedik. Bireysel anlamda çabuk oyuncularımız dikine koşularla rakip savunmayı rahatsız etti. Livakovic iyi kurtarışlar yapmasa, Barış'ın attığı gol dışında fark artabilirdi.

Hırvatistan yenik duruma düştükten sonra risk olmak zorundaydı. İkinci devrenin ilk 10 dakikalık bölümünde geriye yaslandık. Onlar, temaslı oyunu arttırdılar. Senaryo bu duruma gelirken, çabuk atak şansımız yükseliyordu. Uzun süredir takımında şans bulamayan Samet'in performansını çok merak ediyordum. Abdülkerim ile beraber uyumları hiç de kötü değildi.

İsmail, futbolumuza son yıllarda gelen en büyük hediye… Satranç oyunundaki kaleyi andırıyor. Hakan Çalhanoğlu, iki yönlü oyununu bu maçta da iyi sergiledi. Ferdi, kuşkusuz bu takımın vazgeçilmezi… Çok adamla kapandığınızda hatasız oynamak zorundasınız. Rakip, topuyla tüfeğiyle gelirken iyi pas yapamazsanız, net pozisyonlar yaşarsınız. Sadece sonucu korumak istedik. Çünkü kazandığımızda, altın madeni bulmuş gibi olacaktık.

Bu maçı bize ilk yarıdaki çok iyi oyunumuz getirdi.