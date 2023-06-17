Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Zoru başardık

Öyle bir rakiple karşılaşıyoruz ki, 8 maçta sadece 2 galibiyet almışız. Letonya büyük bir ekol değil. Bize hep ters gelmiş.

Sezon sonu yorgunu futbolcuların bu maç performansını merak ediyordum. Orkun, Hakan, Arda orta sahası bana heyecan verici geldi. En azından çabuk oynama anlamında iş yapabilirler diye düşündüm. Letonya, mücadeleyi ve temaslı oyunu seven bir takım olduğunu maçın ilk bölümünde gösterdi. Kalemizde meşhur Kiev karambolünü bile yaşattılar. Duran toptan gol bulmamız önemliydi. Merih'in asisti ve Abdülkerim'in dokunuşu iyi oynamadığımız bölümde ilaç gibi geldi. Ferdi'nin golü müthişti. Maalesef VAR'a takıldı.

Önde oynarken kontra yemek bizi üzdü. Savunmada dengesiz yakalandık ve Emsis golü attı. Oyunu kontrol edemezsen, bedelini gol yiyerek ödüyorsun. Cengiz ne zaman etkili olacak diye düşünürken Orkun mükemmel bir pas verdi ve Cengiz golü attı. Bu tarz çabuk oyunu daha fazla denesek farkı açardık. Cengiz'e böyle ara topların atılması lazım.

Hücuma çıktığımızda, atağı olumlu ya da olumsuz mutlaka sonuçlandırmamız gerekiyor. Kaptırınca, çabuk atak yiyoruz. Barış'ın oyuna girmesi takıma hücumda hareketlilik getirdi. Yüksek toplarda ise Letonya'ya enteresan pozisyonlar verdik. Rakip 10 kişi ve biz gol yedik. İrfan Can sahneye çıkmasa maç sonu çok üzülürdük. Barış'ın ortasını ayakta alkışladım.