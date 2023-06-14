Fatih Söylemezoğlu İletişim Bilgileri

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Gelen de Jesus, giden de Jesus!

1 Haziran 2022'de başkanın özel uçağı ile İstanbul'a getirilen Jorge Jesus, havaalanından otele özel helikopter ile götürülmüştü. Zat-ı muhterem tam 1 yıl 12 gün süren bu maceranın sonunda, milyonlarca Fenerbahçe taraftarını hayal kırıklığına uğratarak, 12 Haziran 2023'teki kupa finali sonrası “Artık Fenerbahçe'nin antrenörü değilim” diyerek görevi bıraktı.

Fenerbahçe’ye maliyeti, yardımcıları ile birlikte 200 milyon TL'ye yakın olan Jesus, emekliliği yaklaşırken daha önce birçok kulübümüzde yaşananlar gibi tatlı ikramiyesini alıp gitti. Merakım, Jesus gelirken sabaha karşı helikoptere binebilmesi için arkasından iterek destek veren yönetim kurulu üyesi kardeşlerimiz, gönderirken de aynı hassasiyeti gösterecekler mi?

Biliyorum, Fenerli dostlar bu yazdıklarıma kızacak, alınacak. Ama zannetmeyin ki bunu sadece Fener yapıyor. Durum Galatasaray'da da aynı, Beşiktaş'ta da diğerlerinde de… Yok kimsenin kimseden farkı.

Beyler, yapmayın etmeyin. Küçültmeyin bu kadar ülkemizin itibarını. Aslında karşı taraf sizlerden böyle oryantalist abartılar beklemiyor. Siz sadece komplekslerinizi ortaya koyuyorsunuz, hepsi bu. Nasıl olsa para çok. Adam saygısızca ağzında sakızla geldi, saygısızca sakız ile gitti.

Fenerbahçe’nin son beş yılda değiştirdiği teknik direktör sayısı 10. Galatasaray'ın beş. Beşiktaş'ın yedi. Trabzon'un altı. Yani sadece dört takımımızın son beş yılda değiştirdiği hoca sayısı 28. Tahminen bu 28 kişiye ödenen para 500 milyon TL'nin çok çok üzerinde. Futbolcu transferinde yapılan yanlışlar nedeni ile çöpe atılan milyarlarca TL'den bahsetmiyorum bile. Oysa bu kadar bütçe ile yurtiçinde onlarca teknik direktör, yüzlerce futbolcu yetiştirilir. Marangozlar bile… Neyse… Gel de rahmet okuma, Margaret Thatcher'a!