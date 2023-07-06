Fatih Söylemezoğlu İletişim Bilgileri

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Gençler dünya üçüncüsü!

U19 Erkek Basketbol Milli Takımımızın dünya üçüncülüğünü kutluyoruz. Her başarı takdiri hak ediyor. Bu çocuklar da teknik heyetleri ile birlikte çalışarak bunu başardılar, dolayısı ile alkışı hak ettiler.

Buraya kadar her şey güzel. Asıl sorun bundan sonra başlıyor. Eminim ki, menajerler ve aileleri tarafından birkaç ay sonra start alacak yeni sezonda bu çocukların oturacağı bench yani yedek sırası, şimdiden bakılmaya başlanmıştır!

Bu film istisnalar dışında bugüne kadar hiç değişmedi. Yıllardır sürekli ‘Altın jenerasyon yakaladık' diyoruz. Sezon başlıyor… Altınları bir bir bozdurup harcıyoruz; aynı hazinemiz gibi!

Yarı finalde 32 sayı ile yenildiğimiz İspanya'da ise durum şöyle: Kadın ve erkeklerde, A takım ve alt yapılarda, kısaca tüm kategorilerde, bugüne kadar katıldıkları Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda kazandıkları madalya sayısı 50. Yani her şampiyonada rakiplerinin korkulu rüyası İspanyollar.

Bu sayılara Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, İslam Oyunları, Dünya Göçebe Oyunları filan da dahil değil!

İspanya’nın 2022'deki Avrupa şampiyonluğu sonrası koç Scariolo mikrofonlara “Bu başarı 10 yıllık bir programın sonucu” demişti. Başka söze gerek var mı sizce?

GALATASARAY!

2019'da Abdurrahim Albayrak lig devam ederken “Elimizde belgeler var. Zamanı gelince açıklayacağız” dedi.

Yıl 2023. Galatasaray yöneticisi Erden Timur “Çok vahim durumlar var. Şampiyon olsak da olmasak da açıklayacağız” dedi.

Biz de doğal olarak patlamış mısırlarımızı alıp beklemeye başladık! Albayrak'ın demeci üzerinden yıllar geçti. Kendisine yeniden hatırlatıldığında “Onları sonra görüşelim” dedi. Sayın Albayrak, sonra ne zaman? 4 yıl geçti üzerinden! Sayın Timur ise nasıl olsa unuturlar diye şimdilik ölü taklidi yapıyor!

Kusura bakmayın ama işinize geldiği zaman böyle manipülatif açıklama yapıp sonra köşeye çekilmek hiçbirinize yakışmıyor. İtibarınızın zedelenmesini istemiyorsanız sözlerinizin arkasında durarak gereğini yapın.

Sayın Timur… Usta-çırak öğretisinin tabii ki faydaları vardır. Ancak, tarih bir ustaya bakar, bir de çırağın söylemleri ile eylemlerine! Sizleri gördükçe, Türk sporunun acilen ‘yabancı yöneticiye' ihtiyacı var demekten kendimi alamıyorum!

FENERBAHÇE!

31 Mayıs 2022: Git İsmail… 28 Haziran 2023: Gel İsmail… Aradaki boşluk yaklaşık 1 yıl, 1 ay. Bu boşlukta Kartal'ın koltuğuna harcanan para 200 milyon Törkiş Lira civarında. Parayı kapıp giden Jorge Jesus. Hani şu özel uçakla getirildiği havalimanından otele helikopterle götürülen şahıs. Aslında kendisine imkan tanınsa ‘havayı-suyu' bulacaktı ama olmadı.

Görüldüğü üzere; ülkemizin en büyük iki kulübünden kesitler, hepimizi karamsarlığa sürüklüyor. Aslında iflas etmiş olan bu yüzyıllık çınarlar, maalesef yöneticilerin elinde oyuncak olmuş. Kulüplerin sahibi olan taraftarların verdiği görüntü ise dünyadan bihaber oldukları… Varsa yoksa “Nasıl …tik” ya da “Hakem sattı!” Bir adım öteye geçemeyecek kadar fanatizmin esiri olmuşlar.

Tüm bu olanlara vaziyet etmesi gereken federasyon ise atama ile gönül alma projesini uygulamak için geldiği kaygan zeminde twist yapıyor. Öyle ya, marka değeri önemli!

Acilen yabancı yönetici istiyoruz!