Fatih Söylemezoğlu İletişim Bilgileri

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Temizlik ‘Meler’den

Her gün yeni bir söylem, yeni bir eylemle kulüpler, ligi manipüle etmeye çalışıyor. Kimse saha ile ilgili değil. Herkesin derdi hakemler (ki haklı oldukları yer çok) ve federasyonun, rakibin arafında olduğu iddiaları…

Bunların hepsi bilindik numaralar aslında! Sürdürülebilir şüphenin meziyet sayıldığı kulüp yönetimleri için başarı için her şey mubah! Ligin son maçının Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olduğunu düşünürsek, bu davranışlar her geçen gün tehlikeyi büyütüyor. O gün, 1.70 boyunda, 68 kilo ağırlığındaki Halil Umut Meler'den, sezon boyunca tüm kulüplerin kirlettiği ligi temizlemesini isteyecekler! Bu, haksızlık değil mi?

Uğrunda her şeyin mubah olduğu başarı yerine, sportif mücadele ile ‘değerli başarıyı' hedefleyebilsek, belki de her şey daha güzel olacak.

EUROLEAGUE'İN ADALETİ

Real Madrid-Partizan serisinin ilk 2 maçında hiçbir varlık gösteremeyen İspanyol takımı oyuncuları, yenilgiyi hazmedemeyince kaba kuvvetle vicdanlarını rahatlatma eylemine başvurdu. Benzer davranışları NBA'de de görüyoruz. ma orada kural dışı davranışları kararlı, herkese eşit ve adil olarak, caydırıcı miktarlarla kontrol altında tutabiliyorlar.

Bunu yaparken rahat oldukları bir konu var: Seyirci reaksiyonu. Orada seyirci bizdeki gibi konuya direkt müdahil olup konuyu kan davasına dönüştürüp uzatmıyor. Karakola gidip “Bizim seyirciyi bırakın” diyen yönetici de yok! BU pencereden bakınca Euroleague yönetimi, ceza kararlarıyla sınıfta kaldı. Kötü örnek de oluşturdu. Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos “Bana söylemlerimden dolayı 1 milyon 700 bin Euro para cezası verildi. Madem kavgaya bu kadar az ceza veriliyor, bir dahaki sefere konuşmayıp birilerini döveyim” diyerek, haksızken haklı konuma geçti.

Adamına göre, kulübüne göre, ülkesine göre kararlar farklılık gösterirse, bunun adı adalet değil, idare-i maslahat olur.