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Murat Sancak’ı kutluyorum

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Tivibu Spor'daki röportajı bana göre son günlerin önemli spor olaylarından biridir.

Başkan Sancak, programın sunucusunun tüm sorularına içtenlikle yanıt verirken, yaptığı açıklamalarla da spor kamuoyunca gündem yaratacak sözler etti.

Özellikle hakemler ve hakem hatalarına vurgu yapan Murat Sancak'ı dinlerken, “Keşke başkanın tüm söylemleri yerine getirilse, futbolseverler de tartışmaya açık olmayan bir maçlar izleyebilse” dedim kendi kendime.

Süper Lig'de yabancı hakemin kesinlikle gelmemesi gerektiğini belirten Murat Sancak, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından gönderilen 13 hakemin Tahkim Kurulu kararıyla geri göreve iade edilmesiyle de ilgili olarak, “Kulüpler Birliği toplantısında ‘hakem gitsin gitmesin' kararı bizi ilgilendirmemeli. Hakemlerin özlük haklarının sahibi federasyondur. Federasyon bir karar almışsa ona saygı duymalıyız. Yani hiçbir kulüp başkanının şu hakem gitsin ya da gitmesin demeye hakkı yok. O zaman şu kulübün hakemi gitsin bu kulübün gitmesin şeklinde yorumlanır ki; bu doğru değil” diye konuştu.

Murat Sancak sözlerinin önemli bölümünü futboldaki bahis olaylarına ayırdı. Bahis şirketlerinin dünya futbolundaki sonuçlara etki ettiğinin altını çizdi. Bazı sonuçların şaşırtıcı olması, hakem hatası olarak nitelendirilen bazı olayların arkasında başka şeylerin olduğunun anlaşılmasının arkasında bahis olaylarının yattığını da iddia eden Sancak, “Futbolda bahis işi çok büyük bir pazar. Aynı silah ya da petrol ticareti gibi. Ortada çok büyük pasta var ve herkes bu pastadan pay almak istiyor” dedi.

Bahis işleriyle ilgilenen kim olursa olsun kesinlikle affetmeyeceğini ve bununla savaşı her platformda vereceğini söyleyen Murat Sancak başkanın bu sözleri bir sporsever olarak içime su serpti. Ve kendisini yürekten kutluyorum.

Futbolla yakından ilgilenen herkes bilir ki; bu bahis işleri kanser gibidir. Sektörün her zerresine kadar girmiştir. Futbolcu, hakem, antrenör ve hatta yöneticilerin adının bahis işlerine adının karıştığı iddialarını her zaman duyarız.

Başkan Murat Sancak'ın da kulağına bu tür dedikodular gelmiş olmalı ki, bahis konusunda tavrını net olarak ortaya koydu.

Düşünün şimdi büyük bir kulübün futbolcusunuz. Ya da antrenörüsünüz veya yönetici. Gözünüzü para hırsı bürümüş. Yasal olmayan yollardan bahis oynuyor, bir maçın kaderine etki edecek derecede skora müdahale ediyorsunuz. Bence bu resmen hırsızlıktır, hak gaspıdır, hiç kimsenin tasvip etmeyeceği bir davranıştır. Hele bu işleri yapanlar öğrenilirse, bir daha futbol dünyasında asla kendine yer bulamaz.

O yüzden bahis işlerine karışan, karışmayı düşünen, kolay yoldan köşeyi dönmenin hayalini kuranlar derhal bu yanlış yoldan çıkmalıdır.

Yalancının mumu yatsıya kadar derler ya, bahisçinin de eninde sonunda adı açığa çıkar. Yazımı bahis oyunlarının olmadığı, bu konunun hiç gündeme gelmediği bir futbol sezonu dileğiyle noktalıyorum.