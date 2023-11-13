Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Toroslar EDAŞ’a öfke çoğalıyor

Çukurova bölgesine elektrik dağıtan Toroslar EDAŞ, son aylarda planlı veya plansız kesintiler nedeniyle Adanalıların öfke duyduğu bir kurum olmaktan kurtulamıyor.

Bu konuda vatandaşlar oldukça gergin.

Kiminle konuşsanız, kime sorsanız ardı arkası kesilmeyen şikayetlerle karşı karşıya kalıyorsunuz.

Hele son günlerde o kadar çok tepki telefonu ve e-maili alıyorum ki sormayın gitsin.

Herkesin derdi ortak.

Toroslar EDAŞ tarafından yapılan planlı-plansız elektrik kesintileri.

Üstelik bu kesintilerin bazen 10-12 saati bulması ve özellikle de Pazar gününe denk gelmesi.

Bu köşenin sıkı takipçilerinden şikayetler son günlerde yağmur gibi yağıyor.

“Mehmet Bey, lütfen Toroslar EDAŞ'ın kesintilerinden bıktığımızı yazın Özellikle pazar gününe rastlayan bu kesintiler yüzünden hepimiz sinir hastası olduk. İşin kolayını bulmuşlar, telefonlarımıza bir SMS geliyor, ‘şu tarihte bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle saat 09.00-17.00 saatleri arasında filanca mahalleye, filanca sokağa elektrik verilmeyecektir' diye. Artık herkesin ezberlediği bu mesajın kes-kopyala-yapıştır şeklinde olduğunu düşünmeye başladık. Zire her hafta sonu aynı mesajı almaktan gına geldi. Karşımızda muhatap yok. 186'yı arıyoruz Call Center görevlileri sadece kendilerine verilen bilgileri aktarıyor, kesintinin nedeni hakkında aydınlatıcı bilgi veremiyorlar. Çünkü onlarda bilmiyor”

Vatandaşa bir dokunsanız bin ah işitiyorsunuz.

Toroslar EDAŞ’ta görevli kaçak ekiplerin hafta içinde kentin dört bir yanını tarayarak kaçak elektrik kullanan var mı yok mu diye araştırdıklarını belirten vatandaşlar, aynı hassasiyetin kesintiler olduğunda da gösterilmesini istiyor ve şöyle devam ediyor.

“Mesele kendilerini ilgilendirdiği zaman kılı kırka yaran Toroslar EDAŞ, iş vatandaşın derdini çözmeye gelince çok ağır hareket ediyor. Belirtilen kesinti sürelerine asla uyulmuyor. Örneğin planlı kesintilerde denilen saatte elektrik pat diye gidiyor ama geri gelmesi artık o bölgede çalışan ekibin insafına kalmış. 17.00 deniyor ama çoğu zaman 19.00 veya 20.00'iyi buluyor. Plansız kesintiler ise cabası. Hele gece giden elektriğin ne zaman geleceği asla bilinmiyor. Bir abone faturasını 2 gün geç yatırsa hemen elektriği kesiliyor. Geri açmak için bir yığın ödeme yapmak zorunda kalıyor. Ama kesintilerden doğan zararımızı kimsenin karşılamaya niyeti yok. Uzun süren kesintiler yüzünden cihazlarımız arıza yapıyor, buzdolabındaki ürünler bozuluyor, cihaz kullanan hastalar zor durumda kalıyor ama bu durum kimsenin umurunda değil”

Vatandaşlar, Toroslar EDAŞ ekiplerinin kabloları yer altına alma çalışmalarının da sağlıklı yürümediğini öne sürerek, bu alanda çalışanların işlerini daha özeli yapmasını, kesilen asfaltın yerine doldurulan malzemenin gelişi güzel bırakıldığını, buradaki çukurlar yüzünden bir çok aracın arızalandığını da iddia ediyorlar.

Elbette Toroslar EDAŞ yetkililerine neden bu kadar kesintiler olduğunu sorduk. Yapılan açıklamalar vatandaşı tatmin eder mi bilmiyorum ama özetle şunu söylüyorlar.

Planlı yapılan kesintiler yapılan yatırımların gereği olarak uygulanıyor. Toroslar EDAŞ olarak Adana'ya yaklaşık 70 milyon liralık yatırım öngörüldü. Tüm altyapı ve trafo çalışmaları buna paralel olarak seyrediyor. Bu nedenle bölgelerde yapılacak çalışmaları ayarlayarak vatandaşlara durumu bildiriyor ve çalışmalar buna göre yapılıyor.

Toroslar EDAŞ yetkilileri, özellikle Çukurova bölgesinde yaşanan son kesintinin ise ulusal iletim hatlarından kaynaklandığını ifade ettiler.