Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Uyuşturucu belası

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'ya geldiğinde Türkiye'nin içine düştüğü uyuşturucu belasından söz etmiş, “Devlet isterse bu belayı defeder” demişti.

İstanbul'un uyuşturucu baronlarına teslim edildiğine dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu, uyuşturucu trafiğinin önce Afrika'ya oradan Türkiye'ye getirildiğini, fakir aile çocuklarının önce bedava verilerek uyuşturucuya alıştırıldığını ve daha sonra bu çocukların “torbacı” olarak kullanıldığını ifade ederek, bu illetle mücadelenin ne kadar önemli olduğunun

altını çizdi.

Kılıçdaroğlu Türkiye'nin yakasına yapışan belaları gündeme taşırken, çözüm önerilerini de beraberinde getiriyor, Türkiye'nin artık bu tür pisliklerden kurtulması için başta iktidar olmak üzere herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini de ifade ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun Adana'ya aniden gelerek uyuşturucu konusunda kalabalığa hitap etmesinin perde arkasını iyi okumak gerekli. Çünkü Adana uyuşturucu trafiği konusunda önemli bir merkez haline geldi adeta.

Polis kayıtlarına bakıldığında yıl içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonlarının çokluğu, yakalanan yasaklı madde miktarının fazlalığı ve gözaltına altına alınanların sayısının çokluğu buna bir örnektir bence.

Adana Emniyet Müdürlüğü'nün ilgili birimleri kent genelinde uyuşturucu ile mücadele konusunda gerçekten alkışı hak edecek operasyonlara imza atıyor. Adana Valiliği özellikle kenar semtlerde yaşayan çocukların uyuşturucu belasının ağına düşmemesi için eğitim amaçlı çalışmalara ağırlık veriyor.

İlçe kaymakamlıkları, gençlik ve spor müdürlükleri ile ortaklaşa düzenledikleri çalışmalarda ilk etapta 20 mahallede yaşayan ailelerin çocuklarını spor salonlarına çekmek, boş zamanlarını buralarda değerlendirerek uyuşturucu tacirlerinin eline düşmesinin önüne geçmek için çabalıyor.

Ama şu da bir gerçek ki Adana'da kenar mahallelerde, okul önlerinde uyuşturucu satışına bir türlü dur denemiyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Adana konuşmasında bir annenin feryadından bahsetmiş, gözü yaşlı annenin, “Çocuğum okuldan çıkınca karşısında torbacıyı buluyor. Eve geldiğinde hemen telefonuna bakıyorum. Eğer satmamışsa içim rahat, satmışsa kesin uyuşturucu belasının içine düştüğünü düşünüyorum” dediğini ifade etmişti.

Yapılan bir araştırmaya göre Adana'da uyuşturucu satışının 10-11 yaş gruplarına kadar indiğini ortaya koydu. Nasıl korkunç bir gerçekle karşı karşıyayız. Şimdi güvenlik güçlerine büyük iş düşüyor.

Adana'nın belli mahallelerinde açıktan yapılan uyuşturucu satışlarının önüne mutlaka geçilmeli, torbacı diye tabir edilen kişilere göz açtırılmamalı, hangi güzergahtan olursa olsun Adana'ya uyuşturucu sokan baronlara, şebekelere, suç örgütlerine göz açtırılmamalı, okul önlerindeki denetimler daha da sıklaştırılmalı, aileler, eğitim ordusu ve çocuklar gerekirse her gün eğitimden geçirilmeli, uyuşturucu belasının nasıl bir illet olduğuna ilişkin seminerler, konferanslar verilmeli, kent halkı uyuşturucu satıcılarına karşı dikkatli olmalı ve şüpheli görülen her şahıs güvenlik güçlerine bildirilmeli.