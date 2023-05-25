PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kartondan milliyetçilik

Çocukluğumuzda büyüklerimiz, ilginç olaylarla karşı karşıya kaldıklarında” Bunu da mı görecektik, ne günlere kaldık derlerdi” Çok haklılarmış.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar neler neler yaşadık, meğer daha neler yaşayacakmışız. Türk milliyetçisi sayın Oğan'ın son hamlesi, tüm yaşananların üzerine adeta tüy dikti.

Kimse yanlış anlamasın. Sayın Oğan'ın adaylığına, ve verdiği karara bir şey demeye hakkımız yok. Kendisinin politik tercihidir.

Siyasi yaşamına başladığı günden beri kendisini Türk milliyetçisi olarak tanıtan bir insan, nasıl olurda son 48 saatte savunduğu tüm ilkeleri bir kenara atıp Cumhur ittifakına destek vereceğim der.

Sayın Oğan, yıllarca Türk milliyetçisiyim dedin,

Türk bayrağını gereksiz bulanların,

Anayasa'nın ilk dört maddesini tanımayanların,

Atatürk ve İnönü'ye iki ayyaş diyenlerin,

Domuz bağı uygulayanların,

Sığınmacılar kesinlikle gidecek deyip, sığınmacıları kimse gönderemez diyenlerin,

Para ile vatandaşlık satanların,

İstanbul sözleşmesinin yanında olup, iptal edenlerin yanında olmayı yeğledin.

Artık bu davranışını hiç kimseye anlatamazsın.

Basın toplantısında, Millet ittifakı TBMM'de çoğunluk sağlayamadı diyerek güçlünün yanında mı yer alırım demek istedin? Muhalif medya bana ekranlarda yer vermedi dedin.

Tüm muhalif medya da konuşma yaptığın gibi, tüm yorumcular senin yanında durdu. Diğer bir nokta da, hiç soru almadan basın toplantısından ayrıldın.

Değerli okurlar; Cumhuriyet tarihi boyunca siyaset hiçbir dönemde bu denli kirlenmedi. Kimin eli kimin cebinde, kim kimle beraber, anlamak mümkün değil. Bir ilkesizliktir gidiyor.

Bir okuyucumun bana gönderdiği mesajı sizlerle paylaşıyorum.”

Erdoğan’dan hesap sormazsam ………….” dedikten sonra Erdoğan’ın arkasında saf tutanlar:

Devlet Bahçeli

Süleyman Soylu

Numan Kurtulmuş

Mehmet Ali Çelebi

Metin Feyzioğlu

Nedim Şener

Hulki Cevizoğlu

Fatih Erbakan

Sinan Oğan

Sayın Özdağ, siz çok zarif davrandınız ve ATA İttifakı adayının bu atraksiyonu karşısında kendi tercihidir diyerek geçiştirdiniz. Sizin Demokrasi tercihinizden kimsenin asla kuşkusu olmadı.

Sayın Erdoğan'da çok iyi biliyor ki, sayın Oğan'a oy veren seçmenler asla kendisine oy vermez. Amaç, sayın Kılıçtaroğlu'na oy veren kesimde panik yaratmaktı.

Şimdiki gençler bilmez, AKP'den önce sokaklarda hep TÜRKİYE CUMHURİYETİ yurttaşları gezerdi. Suriye'li, Afgan'lı, lrak'lı lar değil.

SON SÖZ; ”Sandıklarımıza dikkat edelim,

Özellikle adam sandıklarımıza”.