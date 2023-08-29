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Araplar neden parayı yollamıyorlar?

Ortada ne Arapların yollayacağı paradan ne de satın alacağı deprem sukuku adı altında borçlanma senedinin ihracından haber yok.

Hani 50 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştık? Duyan gören var mı? Olmayınca da dedikodular çıkıyor ayyuka… Neler neler anlatıyorlar bu konuda…

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Seçim sonrası dış siyasette normalleşme girişimlerine hız verileceği algısı yaratılırken, Avrupa Birliği üyeliğinin yalandan da olsa yeniden gündeme taşınması, ABD ile ilişkilerin ilerletilmesine dönük açıklamalar yapılması “acaba” dedirtti. Huylu huyundan vazgeçti mi?

Oysa bundan iki yıl önce temmuz ayından itibaren öyle bir atağa kalkacaktık ki, Almanyası, Fransası, İngilteresi, İtalyası, Hollandası ve hele o her şeye burnunu sokan ABD'si de çatlayacak, patlayacaktı.

Biz en çok borç veren bu ülkelere neden düşman olduğumuzu anlayan aklı başında biri çıkmadı.

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Diğer cephede İslam Birliği kuracağız diye yola çıktık. Aşırı dinci radikal İhvancı Müslüman Kardeşleri destekledik. Dünyada bizi seven İslam ülkesi bırakmadık.

Hatta zamanında işler öyle bir hale geldi ki Suudi Arabistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ajlan Al-Ajlan, “Kesin ve net bir şekilde söylüyorum; yatırıma hayır, ithalata hayır, turizme hayır… Biz vatandaşlar ve iş adamlarının Türk olan hiçbir şeyle işimiz olmayacak” diyerek Türk şirketlerini boykot etmelerini bile istedi.

Seçimden sonra ilişkilerdeki sorunların halledildiğinin en büyük kanıtı Mısır ile aramızın düzeldiğini göstermekti. Önce büyükelçiler atandı. Devlet Başkanı Sisi'nin Türkiye'yi temmuz ayında ziyaret edeceği açıklandı.

Sonrasında ertelenen bu ziyaretin ağustos ayında olacağı gündeme getirildi. Ağustos ayı da bitti!

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Sisi'nin gelmediği gibi paranın da gelmeyeceği dedikoduları işte tam da burada başlıyor.

Nitekim dışarıda iktidarın İhvan'dan uzaklaşma adımlarının göstermelik olduğu algısı yayılıyor. Türkiye'nin İhvancı çizgiye yeniden döneceğini iddia eden basın mensubu sayısı az değil…

Zira İhvan öncülüğünde kurulan Müslüman Alimler Birliği yöneticileri ve üyelerinin Erdoğan tarafından sarayda ağırlanması bunun en somut adımı olarak gösteriliyor.

Mısırlı İhvan lideri Yusuf el Karadavi'nin 2004'te kurduğu Müslüman Alimler Birliği üyeleri bulundukları ülkelerde İhvan'ın lideri ya da lider kadrolarında yer alıyor.

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Peki, Müslüman Kardeşleri destekleyen başka hangi ülke var? Katar!

Bu iş özellikle Suudilerin hiç hoşuna gitmiyor. Suudiler dediğin Amerika! Ben bile bunları duyuyor, dinliyorsam koskoca dışişleri bilmiyor olabilir mi?

Sahi Sisi neden gelişini iptal etti? Boş verelim Sisi'yi… Esas önemlisi para… O da yollanmayabilir mi?