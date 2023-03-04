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Her gün başka bir hikaye!

Siyasette geldiğimiz son nokta, muhalefet kesiminde tak sepeti koluna herkes kendi yoluna… Şahsen Meral Akşener'i haklı bulsam da seçime bu kadar kısa zaman kaldığında mı gelinmeliydi bu noktaya?

Diğer taraftan halkı CHP Merkezi sananlar belli ki demokrasiyi anlayamamışlar. Ortaklık yaparsın ama dayatamazsın. Bırak herkes kendi adayını çıkartsın.

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Meral Hanım diyor ki, anketlere göre öne çıkan 2 aday var; İmamoğlu ve Yavaş. Biri CHP'nin İstanbul Belediye Başkanı diğeri ise Ankara Belediye Başkanı…

Önerdiği iki isim de CHP'li olduğuna göre, ki ben olsam İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i de listeye alırdım. Yalnız bu tercihlerde İYİ Parti'nin nasıl bir çıkarı oluyor, onu anlamadım!

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Sonuçta burası demokratik bir ülkeymiş gibi davranmaya çalışanların yaşadığı topraklar… Bırakalım isteyenler istediği adayı çıkartsınlar. Biz de gidip oyumuzu verelim. Neden kriz varmış gibi davranıyorlar?

Krizin kralı ekonomide… O cephede de alışılmışın dışında bir dönemden geçiyoruz. Aslında böyle bir dönemi gözlemek, derbi maç seyretmek gibi… Maçın sonucu belli… Fark yiyecek bizim ekonomi…

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Sorunlarımız çok net… Birkaç yılda düzelebilecek kadar basit değil… İş o hale geldi ki, buna “kriz” demek enayiliktir. Fazlası bile az kalabilir. Deprem hasarlarını da ekle üzerine… Lügatta bile yok böyle bir kelime…

İş o hale geldi ki, Merkez Bankası mı, lahmacun mu yönetsin para politikasını? Bu sorunun cevabı ekonomiden anlayan kime sorarsanız sorun, belli… Lahmacuna soğan da ister mi?

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Mevcut dayatmalar, sermaye, kaynak ve öz kaynak kârlılığı verileri ışığında bankacılık sektörünün büyümeyi finanse edecek takati kalmadı.

Peki, borçsuz, kredisiz hızlı büyüyemez mi bu ülke? Gerçek anlamda büyüyemez. Kağıt üzerinde büyür, onu da bu saatten sonra kimse yemez!

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Türkiye'de para, dünyada bize borç verecek fazla ülke kalmadı. Zaten dünyada kredi verecek ülkeler belli… Hangisi ile aramız iyi?

Zira her ülkenin kapısını çaldık. Sadece nasihat aldık! Araplar 7 Aralık'ta biz sizi arar, yollarız 15 milyar dolar dediler… Üç aydır gözlerimiz yolda kaldı. Gelen giden olmadı.

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Yeni modelde üreterek büyüyecek Türkiye… Oldu canım… Zorlama, yetmiyor çapın… O zekayla model çizmeyi bırak… Ülkenin ekonomisini ne hale getirdin ona bak!

Elektrik tüketimindeki gerileme, kapasite kullanımındaki azalma, ihracattaki yavaşlama gibi göstergelerle kendisini belli etmeye çoktan başladı.

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Eğlenceli ülkeyiz vesselam… Belki başka ülkede daha çok para kazanabilirsiniz ama böyle adrenalin dolu bir hayat yaşayamazsınız.

Her gün başka bir macera… Bundan sonraki bölüm, bakalım daha da fakir nasıl yaşayacaksınız? Hazır mısınız?