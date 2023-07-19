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Türk Lirası alçaldı!

Dolar, Euro, Sterlin, Dram, Dinar, Lari, Afgani… İstisnasız hepsi Türk Lirası'na karşı şahlandı… İşin aslı Türk Lirası alçaldı. Doların bir kez daha rekorunu güncellemesi artık işin tadını kaçırdı.

Peki neydi Türkiye'nin para biriminin derdi? Onu bu köşeye sığdırmak imkansız… En iyisi sizin bana Türk Lirası'nın değer kaybetmemesi için sebep saymanız…

Hadi yazıyı okumaya biraz ara verin ve düşünün…

Aklınıza gelmedi değil mi? Gelmez tabii… Yok ki!

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Hafta başı başlayan döviz artışlarının temel sebepleri piyasanın olağan şüpheleri… Ekonominin verileri iyi değil eyvallah da nedir bunun tetikleyicisi?

Faiz artırımının cücük kadar kalacağı endişesi…

Kamu bankalarının dövize müdahaleyi kesmesi…

Borç alacağımız Arapların daha ucuz TL istemesi…

Vergi artışlarının enflasyonu ciddi anlamda yükseltmesi…

Mehmet Şimşek'in AKP içinden gördüğü tepki…

Gelip geçici işler… Asıl büyük sorunlar daha derinlerde yatan meseleler…

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Para istemek için kapısına gitmediğimiz kaç ülke kaldı? Sahi bizim neden onların paralarına ihtiyacımız vardı? Acaba yollarlar mı?

Zira Türkiye'de yarın ne olacağını bizim bile bilemediğimiz bir ortamda adamlara dönüp ne dememiz gerekiyor? Türkiye'de hiçbir şeyin garantisi yok ki el alemin parasının garantisi olsun.

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Başka bir açıdan bakalım… Ekonomi denilen kavramın nihai amacı nedir? İnsanın bir anlamda yaşam kalitesini ölçmek değil midir?

Zenginleşirsen daha iyi yaşarsın, fakirleşirsen zorluklarla başa çıkmaya çalışırsın. Bir sürü ıvır kıvır bunun için vardır.

Türkiye'de yaşam kalitesinin iyi olduğunu iddia eden var mı? Varsa da ya dünyayı bilmiyordur ya da birilerine yanlamaya çalışıyordur.

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Çok basit bir örnek… Portakallı gazoz… Hem Türkiye'de hem İngiltere'de satılıyor aynı marka… Bu ürün Türkiye'de yüzde 3 oranında portakal suyu konsantresi içerirken, bu oran İngiltere'de yüzde 5 seviyesinde…

Türkiye'deki üründe yapay aroma vericiler kullanılmışken, İngiltere'de aynı üründe doğal aroma vericiler kullanılıyor.

Türkiye'deki üründe renklendirici olarak havuçtan üretilen beta karoten varken, İngiltere'de aynı üründe havucun kendisi ve kabak bulunuyor.

Nedir sebebi? Fakiriz güzel kardeşim, var mı ötesi? Üreticiler malı sana bana satabilmek için maliyetlerini azaltıyorlar.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kamu kurumlarına “tasarruf genelgesi” gönderdi. Sizce çıkacak mı genelgenin gereğini yerine getirecek biri? Kandırmayalım kendimizi…

Arsızlık, hırsızlık bu ülkenin gerçeği… Bir ülkede yolsuzluk çok ciddi boyutlara ulaşmışsa yoksulluk kaçınılmazdır.

Fakir ülkelere bakın hemen hepsinin yöneticileri yolsuzluğa bulaşmıştır. Belirli bir zümre semirir, halk fakirleşir… Portakallı gazozda portakal arar hale gelir!