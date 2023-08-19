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Vergi kimin beka meselesi?

Lise tarih kitaplarının vazgeçilmez cümlesi; “halk ağır vergiler altında eziliyordu” günümüzde tekerrür etti. Belli ki bu iktidar Türkiye'ye ibret almamız için gönderildi!

AKP'nin eski fakat bugünlerde anlam kazanmış sloganı “yetmez ama evet” aklımdan çıkmıyor. Gerçekten de ne kadar verirsek verelim asla yetmiyor!

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Cumhurbaşkanı kararı ile 20.000 lira olan telefon kayıt harcı sizce yeter mi?

Bu başkanlık sisteminin başarısıdır. Daha hızlı karar alınabilen, yeniliklere daha hızlı adapte olunabilen, etkin bir yönetimin kanıtıdır!

Niye vergi ödemek için yurt dışından telefon almamızı bekliyorlar ki? Havalimanına banko koysunlar, direkt oraya gidelim, kulağımızın arkasını gösterelim!

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İyi de bu da yetmez ki! İktidar arabalardaki gibi telefon muayene istasyonları açmalı. Yılda iki kere muayene parası almalı. Bunu nasıl düşünemediler, aklım almadı!

Sonuçta devletin yasakladığı bir şey yok! Beğenmeyen dumanla haberleşsin. Ateş ile uğraşamam diyorsa güvercin eğitsin. Kim karışır? Özgürlük var bu ülkede!

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Telefona karşı verilen mücadele enflasyona karşı verilseydi, çoktan halledilmişti. Tabii ki kapasite meselesi… Olmayınca ne yapsınlar bir tanesi?

Peki, bu ödediğimiz harçlar, zamlar, ardı arkası kesilmeyen vergiler ne için? Çiftçiye, esnafa, işsize, emekliye, asgari ücretliye, fakire destek olarak gitse, eyvallah!

Oysa bu toplanan paraların amacı, belli bir zümrenin yaşantılarını rahatça sürdürebilmesi, tatlarının kaçmaması…

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Siz kim ödeyecek sanıyordunuz ki yedi ayda 434.7 milyar lira açık veren bütçeyi? Devletin parası aslında sizin ödediğiniz vergi… Yetmedi, ek bütçe de geldi. Yani daha da fazla vergi.

Sahi kimden tahsil edecekler bu batık kredileri? Kendi adamlarının milyonlarca dolar vergi borcunu affederken yoktan var etmeyecek herhalde parayı… Sizden alacak!

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Bence “birlik ve beraberliğe en çok muhtaç olduğumuz günler ek vergisi” getirilmeli. Koskoca dünya lideri tarafından yönetilmenin bir karşılığı olmalı… Buna kim itiraz edebilir ki?

Kendileri tavanda olduğundan vergi hep tabana yayılıyor. Milletin vergiden iflahı kesildi, karnını doyurmak için ucuz ekmek kuyruklarına giriyor.

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İktidar kötü yola düşmüş Robin Hood gibi yıllardır fakirden alıp zengine veriyor. Toplanan vergileri yandaşa ihale olarak zimmetliyor. Para bitince de lüks harcamalarını kısmayıp, millete yükleniyor.

Hala vergileri kökleyerek ekonomiyi düzeltebileceğini sanmak cahillik değilse konudan hiç nasibini almamak demek… Aslında para toplama bir beka meselesi… Yoksa nasıl tutacak tabanını iri ve diri?