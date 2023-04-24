Nedim Türkmen İletişim Bilgileri

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Ek bütçe de yetmeyecek

Merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri açıklandı. Bütçe, 2022 yılı Mart ayında 68 milyar 972 milyon TL açık vermiş iken, 2023 yılı Mart ayında 47 milyar 223 milyon TL açık verdi. İlk 3 ay itibariyle toplam bütçe açığı 250 milyar 25 milyon TL olarak gerçekleşti. 2023 yılının tamamında 659 milyar 421 milyon TL olarak öngörülen bütçe açığının yüzde 37.9'u ilk 3 ayda gerçekleşmiş oldu.

GİDERLER TAM GAZ

Ocak-Mart 2023 dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırma bazında görüntüsü aşağıdaki gibidir.

2023 yılı Ocak-Mart dönemi bütçe giderlerinin oransal dağılımı ise aşağıdaki gibidir.

– Cari transferler %44.5

– Personel giderleri %26.3

– Faiz giderleri %9.6

– Mal ve hizmet alım giderleri %6.8

– Sermaye giderleri %4.7

– SGK devlet primi giderleri %4.1

– Borç verme %2

– Sermaye transferleri %2,0

SEÇİM EKONOMİSİ

Seçimlere 1 aydan az bir zaman kaldı. İktidar, seçimi kazanmak için bütçeye önemli ölçüde yük getiren birçok düzenlemeye imza attı. İlk 3 aylık verilere göre; bütçe giderleri %82.7 oranında artarken, bütçe gelirlerindeki artış %31.9'da kaldı. Bu durum ilk 3 ayda bütçe açığının 250 milyar 25 milyon TL'ye çıkmasına neden oldu. Vergi toplayamayan iktidar, borçlanmak için daha yüksek faizler ödemeye başladı. İlk 3 ayda 100 milyar 658 milyon TL faiz ödedik.

2023 yılı bütçesinde faiz gideri olarak yer alan 565 milyar 596 milyon TL'lik faiz giderinin, yılın sonunda çok daha yüksek rakamlarda gerçekleşeceğini şimdiden söyleyeyim.

Seçim harcamaları,

depremin yarattığı maliyetler, vergi gelirlerindeki tahsilat düşüşü ve borçlanma maliyetinin

yükselmesi ek vergi düzenlemesi ve yapılandırma kanununa rağmen, haziran ayında ek bütçe yapılmasını engelleyemeyecek. Ayrıca sonbaharda bir defaya mahsus ek vergilerin de gündeme geleceğini şimdiden müjdeleyeyim!