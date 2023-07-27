Oğuz Demir İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Enflasyon, davul ve tokmak!

Beklenen gün geldi. Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyon raporu sunumu için ilk kez kamera karşısına geçti. TCMB'nin enflasyon tahminlerini, fiyat istikrarına ilişkin yol haritasını ifade etmeye çalıştı. Kendisine yöneltilen tüm soruları da yanıtladı.

İletişim açısından umut verici.

Kendisinden öncesi o kadar kötüydü ki hemen hemen tüm uzmanlar da iletişimi ve sunumun içeriğini değerlendirdi. Bir TCMB Başkanı için önemli özellikler tabii ki.

Ama daha önemlisi kuruluş kanunundaki fiyat istikrarının sağlanması yani yaşadığımız yüksek enflasyondan çıkışa ilişkin atılacak adımlarla ilgili planın ne

kadar etkili olacağıdır.

İşte orada biraz morallerimiz bozulmadı değil!

***

Öğrendik ki ülkemizde fiyat istikrarını sağlamakla yükümlü kurum olan TCMB'nin 2023 yıl sonu TÜİK enflasyonu tahmini yüzde 58! Son yıllarda bu tahminler konusunda TCMB'nin bir hayli başarısız olduğunu not edelim.

Ama diyelim ki bu kez başardı ve yıl sonu enflasyon, tahminle aynı yani yüzde 58 oldu. Bunun gerçekleşmesi için yılın ilk altı ayındaki yüzde 19,77'lik enflasyondan sonra ikinci altı ayda da TÜİK enflasyonunun yüzde 32 olması gerekiyor.

Yine TCMB'nin senaryoları içerisinde Mayıs 2024'e gelindiğinde TÜİK enflasyonunun yüzde 70'lere çıkabileceği öngörülüyor.

Başarılı olmasını istediğimiz TCMB'nin önündeki senaryo dahi böyle!

Bir de başarısız olursalar ne göreceğiz hiçbir fikrim yok.

***

Tahminlerinin yani ikinci altı ayda yüzde 32 enflasyonun olması ve bunun da önemli bir kısmının Temmuz ve Ağustos'ta gerçekleşmesi ne demek?

Cumhuriyetin 100. yılı aynı zamanda ücretli kesimlerin yoksullaşma sürecinin hızlanacağı bir altı ay daha yaşayacağız demek!

2024'te de tahminler aynı slogana işaret ediyor.

Durmak yok, yoksullaşmaya devam!

2024 yılının sonunda dahi TCMB enflasyonun yüzde 33 olacağını tahmin ediyor.

Emeklisi, memuru, işçisi, çiftçisi…

Tam gaz yoksullaşmaya devam!

Bizim adımıza bu toplantıdan çıkan sonuç bu…

***

Tam bir çaresizlik hali.

Öyle bir hasar yaratılmış ki TCMB bile TÜİK enflasyonunun 1,5 yıl sonra geleceği seviyeyi yüzde 33 olarak tahmin ediyor!

TCMB'nin yeni başkanı Gaye Erkan işte bu senaryoları paylaşırken kendinden önce uygulanan ekonomi politikaları ile ilgili de mesajlar verdi.

Mesela daha önceki Kavcıoğlu-Nebati ikilisinin getirdiği finansal uygulamalara ilişkin olarak imalı bir ifadeyle şöyle dedi:

“Makro ihtiyati düzenlemeleri bir hediye olarak önümde bulmasaydım…”

Çorbaya çevirmişsiniz memleket ekonomisini dedi.

Şimdi o karmaşadan çıkmaya çalışıyorlar.

Onu da şöyle ifade ediyor.

“Önümüzde geçmişten gelen tedbirlerden kaynaklı kısıtlar çok fazla. Bu kısıtları dikkate alarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz dedi.”

Toplantı sonunda TCMB tamamen bağımsızdır derken de asıl kısıtı atladığını ya da atlamak zorunda kaldığını hep birlikte gördük.

Ne o kısıt?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye bakışı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce TCMB'ye ilişkin bakışı.

Davul birinde, tokmak birinde olmaz demişti Murat Çetinkaya'yı görevden alırken.

Şimdi Hafize Gaye Erkan, TCMB açısından olması gerekeni söylüyor.

Davul hükümette, tokmak TCMB'de olmak durumunda diyor.

Ama asıl soru başka noktada!

Acaba enflasyonun önümüzdeki bir buçuk yılda da yüksek gittiğini gördükçe, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyecek?

Davulunun tokmağını TCMB'den geri alır mı?

Göreceğiz!

Hafize Gaye Erkan'ın işi şu şartlarda gerçekten çok zor.

Ancak gerçekte işi zor olanlar bu ülkenin insanları…