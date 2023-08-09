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Bir gazetecinin başına gelenler!

Şu AKP döneminde tarafsız ve bağımsız gazetecilerin başına gelenler, pişmiş tavuğun başına gelmedi…

Eğer iktidar yandaşı gazeteciyseniz keyfiniz yerinde… Bütün devlet kurumları emrinizde…

Fakat… Muhalifseniz, yandınız… Bütün kapılar kapatılır!

Yazıya bu girişi neden yaptım?

Ankaralı meslektaşımız Faruk Mangırcı'nın başına gelenler bana bunları düşündürdü…

İktidar yandaşı bir gazeteci olsaydı, sanırım başına bunlar gelmezdi.

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Faruk Mangırcı, Ankara'da arabasıyla seyir halindeyken, Ulus Gençlik Parkı yakınlarında polis çevirmesine rastlıyor, “DUR” ihtarıyla arabasını kenara çekiyor.

Ehliyet, ruhsat kontrolü… Ve telsizle bir anons:

“Hakkında yakalama kararı bulunan şahsı aldık!”

Faruk Mangırcı buna bir anlam veremiyor. Konuyu anlamaya çalışırken “Aracınızı bırakın, merkeze gideceğiz!” diyorlar.

Zorunlu olarak söyleneni yapıyor. Polisler onu Asayiş Şubesi İnfaz Birimi'ne götürüyor.

10 parmaktan 10 iz alınıyor. Profilden ve cepheden sabıka fotoğrafları çekiliyor. Hastanede muayeneye götürülüyor, doktor raporu alındıktan sonra Altındağ İlçe İnfaz Bürosu'na teslim ediliyor…

Ne yapmış Faruk Mangırcı? Adam mı öldürmüş? Banka mı soymuş? Hayır, hiçbirini yapmamış ama yine de yaka paça götürülüyor.

Pantolonunun kemeri dahil, üzerinde ve ceplerinde nesi var nesi yoksa teslim alınıyor. Sonra “Bekleme odası” denilen demir sürgülü, kızaklı kapısı olan, pencereleri demir parmaklıklarla kaplı bir yere kapatılıyor… Küçücük bir oda burası… Tahta bir banktan başka oturacak hiçbir şey yok…

Faruk Mangırcı, gece saat 00.15'ten, sabahın 10.30'una kadar, 10 saat 15 dakika boyunca küçük hücrede volta atarak geceyi uykusuz tamamlıyor.

Peki nedir suçu? Nedir bu eziyet?

Sabah tekrar hastaneye gidiliyor, yeniden sağlık raporu alınıyor ve oradan adliyeye…

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Sonunda anlaşılıyor. Tüm bu eziyetin sebebi devlete olan 80 liralık bir ceza borcu! Evet, yanlış okumadınız. Bildiğimiz 80 lira!

Gazetecinin 2016 yılında görülen bir davadan devlete borcu varmış…

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu 80 liranın karşılığı olarak ya 4 gün hapis yatması, ya da 80 lirayı ödemesi için tebligat yapmış. Faruk Mangırcı ödeyebilmek için cezanın e-devlete düşmesini beklemiş ama bu ceza bir türlü e-devlette görünmediği için ödeyememiş…

Hakkında yakalama kararı çıkartıp bütün polis birimlerine bildirmişler.

Gazeteci Mangırcı, adliyede düzenlenen tek sayfalık bir evrakla ve ödenen 80 liranın makbuzuyla 10 saatlik eziyetten kurtulup özgürlüğüne kavuştu.

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Ülkemizde silahlar patlıyor, kurşunlananlar oluyor, insanlar öldüresiye dövülüyor, sonra da serbest kalıp sokaklarda geziyor.

Sınırdan geçip İstanbul'a kadar polis görmeden gelen yüzbinlerce kaçak mülteci ortalıkta dolaşıyor… Fakat…

“Sizin adınıza biz de çok üzgünüz ama maalesef uygulama böyle” diyen polisler onu demir sürgülü, pencereleri demirli bir hücreye tıkıyorlar.

İnsan merak ediyor: İktidar yandaşı bir gazeteci olsaydı bunu yapabilirler miydi?

TEBESSÜM

Nasıl bir kadın bulmalı?

Çinli bilge Xu Zheng'in 1700 küsur yıl önce erkeklere verdiği 5 öğüt:

1) Ev işlerinde ve zor işlerde sana yardım edecek olan iyi bir kadın bulman önemlidir.

2) Esprili, nüktedan ve seni güldürmesini bilen bir kadın bulman önemlidir. Sana hayat verir.

3) Güvenebileceğin ve sana hiç yalan söylemeyecek bir kadın bulman önemlidir.

4) Seninle aşk yapmayı seven, şen şakrak bir kadın bulman önemlidir.

5) Ancak… Bu 4 kadının birbirlerini tanımamaları tabii ki, hepsinden önemlidir!

GÜNÜN SÖZÜ

Başarı değil ama başarısızlık insana çok şey öğretir!