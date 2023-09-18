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Bu anayasa ile ne istedi de yapamadı?

Sayın Cumhurbaşkanı “Yeni anayasa” istiyor”

“Anayasa” bu iktidar için “Ana tasa” haline geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdiki anayasanın acaba neyinden rahatsız oluyor?

Zaten yıllar içinde anayasanın yüzde 75'i değişti.

Yürürlükte olan anayasa ile ne istedi de yapamadı?

Ülkeye “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ni getirdi, “Tek Adam” yönetimine geçildi, hem parti başkanı, hem Cumhurbaşkanı oldu.

Aynı anayasa ile 3'üncü defa Cumhurbaşkanı seçildi.

Demokrasinin ruhuna aykırı olan “Fiili kuvvetler birliği” düzenini, anayasadaki yetkilerini kullanarak gerçekleştirdi.

Ülkede her şeyin bir kişiye bağlı olmasını bu anayasa ile sağladı.

Yasama, Yürütme, Yargı, Medya, hepsi kendisinin elinde…

Bütün bunlar yetmiyor da, yetkilerini daha da genişleten bir anayasa mı istiyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saray'da hazırlattığı yasa tasarılarını Meclis'e gönderiyor, AKP ve MHP grupları da onun talimatını uygulayarak tasarıyı Meclis'ten geçirip hemen kanun yapıyor.

Hal böyleyken Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın nesini yeterli bulmuyor?

Çok daha büyük bir güç kazanmak mı istiyor?

Zaten ülkedeki tüm yetkilerin tek sahibi değil mi?

Anayasa'yı “Bana yasa” haline mi getirmek istiyor?

Sınırsıza yakın yetkileri ona az mı geliyor?

★★★

Sevgili okurlar… Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne istediğini, hedefinin ne olduğunu tahmin edebiliyoruz ama yanılma ihtimalimiz yüzde bir bile olsa, biraz daha bekleyelim diyoruz.

İktidarın kendi kafasındaki anayasanın ne olduğunu Meclis'e gelmeden önce kamuoyunda tartışmalar başladığı vakit daha net olarak görebileceğiz.

Dileriz yapılan hazırlıklar “Değiştirilmesi teklif bile edilemez olan ilk 4 madde” için değildir!

Taksici İstanbul'un kralı oldu!

İstanbul'da vatandaş taksi bulmakta çok güçlük çekiyor. Çünkü taksi sayısı 20 milyon nüfusa yeterli değil…

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sorunu çözmek için bir değil, beş değil, belki de on beş defa teşebbüse geçti ama her seferinde iktidarın engeliyle karşılaştı. Taksi sayısının arttırılması talepleri hep reddedildi!

AKP'liler İmamoğlu'nu baltalamak isterken İstanbul halkına eziyet ediyor:

Taksici, müşteriye soruyor: “Nereye?”

Cevap hoşuna gitmez ve gidilecek yeri beğenmezse almıyor.

Bu yakışıksız durum sık sık yaşanıyor.

Devlet ciddiyeti olan hiçbir uygar ülkede böyle zirzoplukla karşılaşılmaz!.

Taksicinin canının istediğini alması, istemediğini almaması çirkin bir davranıştır ve denetimsizliğin sonucudur.

İktidar, sorunu çözmek için yıllardır kılını kıpırdatmıyor, İmamoğlu'nu baltalamak için sürekli çelme takıyor. Sonuçta olan İstanbul halkına oluyor!

TEBESSÜM

Başkan Biden'in mantığı!

ABD Başkanı Biden, Ortadoğu'daki büyük gerginlik hakkında bilgi vermek için bir basın toplantısı düzenleyerek Amerika'nın ünlü gazetecilerini davet etmiş.

Ortadoğu ülkelerinde Amerikan büyükelçiliklerine yapılan saldırılardan uzun uzun bahseden Başkan Biden esas konuya gelerek:

“Değerli basın mensupları” demiş “Sonunda kesin kararımı verdim. Biz Orta Doğu'da savaş açıp 300 bin Arap ile 30 marangozu öldüreceğiz…”

Onu dinleyen gazeteciler “Başkan ne demek istiyor?” diye afallamışlar. İlk şaşkınlık geçtikten sonra merakla sormuşlar:

“Sayın Başkan, tamam, savaş açacaksınız da, 30 marangozu neden öldüreceksiniz?”

Başkan Biden, memnun bir tavırla maiyetindekilere dönerek:

“Ben size demedim mi?” demiş “300 BİN ARAP kimsenin umurunda değil!”

GÜNÜN SÖZÜ

Dünyada hiçbir ülke “Güçlüyüz” demekle güçlü olamıyor!