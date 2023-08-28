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Ekonomide her şey düzeldi mi yani?

İnsanlarımız bir tuhaf…

Dereyi görmeden paçayı sıvayanlar var.

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 25'e yükseltmesine, ”Ekonomi kurtulmuş gibi” seviniyorlar. Oysa “Her şey düzeldi” sanmak büyük yanılgı…

Bu faiz arttırılışı bir yanlıştan dönüştür!

Uygulanan hatalı para politikalarının ve “Faiz sebep, enflasyon sonuç” gibi bir tezle atılan yanlış adımların düzeltilmesine yönelik bir karardır.

Hatadan dönülmesi tabii ki, umut vericidir ama faiz politikasının tam anlamıyla etkili olması için yapılacak daha çok iş var.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat… Ve en başta hukuk tabii ki…

Kimse her şeyin düzeldiğini sanıp gevşemesin!

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Bozulan ekonomiyi düze çıkartması için Maliye Bakanı yapılan ve kendisine büyük umutlar bağlanan Mehmet Şimşek 5 yıl önce “Faizci, tefeci, yabancıların adamı” denilerek dışlanıp görevden uzaklaştırılmıştı…

Aynı iktidar şimdi “Ekonomiyi çıkmazdan kurtaracak” diye Mehmet Şimşek'i baş tacı ediyor.

AKP'nin yanlış ekonomi anlayışı ve bilimden uzak uygulamalar Türkiye'yi yoksullaştırdı.

Ekonominin sağlığa kavuşması için faiz arttırmak yararlı bir adımdır ama yaraları tedavi etmek için kesin çare değildir.

Türkiye ekonomisinin hastalığı, 1400 yıl önceki Nass gibi uygulamalar, işsizlik, gelir düşüklüğü, üretimsizlik, denetimsizliktir… Ve en önemlisi devam eden yolsuzluklardır!

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Türkiye olarak hâlâ sermaye birikimi zayıf, üretmeyen, ürettiğinden çok tüketen enflasyon ve pahalılık fırtınasında yolunu kaybeden bir ülkeyiz.

Rasyonel (akılcı) yola dönmezsek politika faizini 25'e değil, 55'e çıkartsak bile bu hengâmeden kurtulamayız.

Ülkede yargının düzelmesi, yönetimin denetlenmesi, işin ehline verilmesi, yolsuzluklara geçit verilmemesi gerekiyor.

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AKP iktidarı, sanki ülke ekonomisini kendisi batırmamış, dediklerini yapmışlar, zaman onları haklı çıkartmış gibi hâlâ:

“Sorun varsa biz çözeriz. Biz kurusıkı atmayız. Biz icraatlerimizle konuşuruz.” demiyor mu, şaşırıp kalıyorum!

Her şey iyi de… Sorunları hep onlar çözüyor da… Ülkemiz neden bu halde?

İYİ Parti, iktidarı güçlendirdi!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada, başta Kılıçdaroğlu olmak üzere aklına gelen herkese verdi veriştirdi.

Altılı Masa'dan ağır suçlamalarla kalkıp, üç gün sonra tıpış tıpış geri dönmesinin sebebini açıklamayan Meral Hanım, seçimin kaybedilmesinde kendisinin hiçbir suçu olmadığını, koltuğundan başka hiçbir şey düşünmeyenlerin ihtirası nedeniyle seçimi kaybettiklerini söyledi.

İYİ Parti artık ittifakı bitirmiş, 7 ay sonraki yerel seçime kendi kadrolarıyla katılacakmış.

Bu ne demek oluyor?

Matematik ortada… Meral Hanım'ın bu davranışı, Türkiye'deki büyükşehirlerin (İzmir hariç) hemen hepsini AKP – MHP ittifakına ikram etmek demek oluyor.

Böyle muazzam bir destek karşısında Saray'ın Meral Hanım'a büyük ödül vermesi gerekir.

AKP, 2019'da kaybettiği belediyeleri tekrar ele geçirmek için, İYİ Parti sayesinde, önemli bir avantaj yakalamış bulunuyor.

TEBESSÜM

Meral Ak kaşık hanım…

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Afyonkarahisar'daki, konuşmasında kendisi hariç herkesi suçladı. Mübarek sütten çıkmış ak kaşık… Soyadını Akşener yerine “Ak kaşık” yapsa yakışır valla…

Sanatçı Müjdat Gezen merak edip sordu:

“Ahmet abi, bu İYİ Parti, iyi bir parti mi?”

“Neden?”

“İsminin içinde ‘İYİ' var da…”

“Oğlum ona bakarsan AKP'nin isminin içinde de ‘ADALET' var.”

GÜNÜN SÖZÜ

Bu ülkede bir şey bilmeyenler daha rahat yaşıyorlar!