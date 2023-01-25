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Hukuk, kendisiyle oynayanları çarpar!

İktidar her şeyi nalıncı keseri gibi kendine yontmakta mahir… Yaptığı tüm işlerde hep kendi çıkarını düşünüyor.

AKP'liler, Sayın Erdoğan'ın 3'üncü defa cumhurbaşkanı adayı olup- olamama meselesini de buna döndürdüler.

Çok basit, açık ve net anlaşılır bir Anayasa maddesi, içinden çıkılmaz bir bilmece haline getirildi!

Okuma-yazmayı yeni öğrenen bir ilkokul çocuğu bile Anayasa'daki 101'inci maddenin neyi anlattığını anlar, fakat… AKP'li muhteremler anlamıyor!

Hukuku da, kanun maddelerini de, kendilerine göre eğip büküyorlar.

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Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başta olmak üzere tüm AKP'liler ağız birliği etmiş gibi aynı masalı anlatıyorlar:

“2017'de sistem değişti. Bu nedenle daha önce yapılan Cumhurbaşkanlık sayılmaz. Yeni sisteme göre bu dönem, Sayın Erdoğan'ın ilk Cumhurbaşkanlığı dönemidir ve yeniden aday olmasına bir engel yoktur” diyorlar.

Tarafsız hukuk çevreleri ve muhalefet ise:

“Erdoğan 2'nci dönemini tamamladı. 3'üncü defa aday olamaz!” görüşünde…

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Peki, gerçek ne? Hukuk ne diyor?

Ülkemizin en deneyimli hukukçularından eski Yargıtay Birinci Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk, iktidarın iddialarının hukukla uzaktan-yakından bir ilgisi olmadığını söylüyor ve:

“Yeni sisteme geçilirken en fazla iki defa seçilme şartı kaldırılmadı ki…” diyerek şunları ekliyor:

“Anayasa'nın 101'inci Maddesi çok açık. Bir kimse en fazla iki defa seçilebilir hükmü var. Anlam açıksa yorum yapılmaz. Hal böyle olduğuna göre biz neyi ve neden tartışıyoruz? Hukuka hiç saygımız yok da ondan… İnsan ancak, kendi yaptığı hukuka, kendi verdiği söze, hem de şerefi üzerine ant içerek verdiği söze uyarak başka insanların güvenini kazanabilir.”

Tarafsız hukukçuların hemen hemen tamamı da Prof. Dr. Sami Selçuk gibi düşünüyor ve Anayasa'ya göre Erdoğan'ın 3'üncü defa aday olamayacağını söylüyor.

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Peki, ne olacak?

Bu konuda kesin kararı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verecek.

AKP'liler YSK'nın kendilerinden yana karar vererek Erdoğan'ın 3'üncü defa adaylığını kabul edeceğinden emin… “Başka türlü olamaz” diyorlar.

Haksız da sayılmazlar! YSK şimdiye kadar AKP'ye az mı destek verdi?

2017'de, yasaya aykırı olarak mühürsüz oyları geçerli kabul edip AKP'nin seçimi kazanmasını sağladı.

2019'da, aynı zartan çıkan 3 oyu geçerli kabul ederek, yalnızca Ekrem İmamoğlu'na verilen oyları iptal etmek gibi görülmemiş bir garabete imza attı.

AKP'liler, bu defa da YSK'nın Erdoğan'ın 3'üncü defa aday olmasına onay vereceğinden eminler! Bu, hukuku çiğneyip Anayasa'yı hiçe saymak olacak tabii ki!

Prof. Dr. Sami Selçuk durum değerlendirmesi yaparken Yüksek Seçim Kurulu'na çok ciddi, çok önemli bir uyarıda bulunarak:

“Hiç kimse, yorum görüntüsü altında hukuk normuna işkence ederek hukukla oynamaya kalkmasın. Çünkü hukuk, eninde sonunda buna kalkışanları çarpar!” dedi. Daha ne desin?

Babıali'nin çınarını kaybettik

Günümüzde sayıları iyice azalan ve nesli tükenmeye yüz tutan, düzgün, dürüst, ilkeli gazetecilerden biri olan Orhan Erinç'i kaybettik.

1957 yılında gazeteciliğe başlayan Orhan Erinç, Türk basının 66 yıllık çınarıydı.

Sevilen, sayılan, insanlarla dost geçinmeye çalışan Orhan Erinç, muhabirlik, istihbarat şefliği, yazı işleri müdürlüğü, genel yayın yönetmenliği, Cumhuriyet Vakfı Başkanlığı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı gibi, gazetecilik mesleğinin her dalında başarıyla görev yapmış olan değerli bir dostumuzdu.

Röportaj, inceleme ve haber dallarında 8 gazetecilik başarı ödülü kazanmıştı.

Onu dün sonsuzluğa uğurladık. Mekanı cennet olsun.

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Dikkat! Kadeh içinde boğulanlar, deniz içinde boğulanlardan çoktur!

