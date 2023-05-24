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“Kim kirli, herkese göster ya Rabbim”

Ortalıkta ahlâk da kalmadı, vicdan da…

Öyle çirkin bir seçim dönemi yaşadık ki, sanıyorum siyasi tarihimize bir leke olarak geçecektir.

İftira, kara propaganda, zehirli dil, tehdit, yalan, her şeyi gördük bu propaganda döneminde…

Çirkinlikleri sıralamaya gerek yok. Çünkü her şey herkesin gözü önünde oldu.

İşin en hazin tarafı, iftira ve yalanlarla birlikte montaj videolara da iktidarın sahiplenmesiydi…

Kara propaganda öylesine arttı ki, 13'üncü Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sonunda:

“Ben iftiraya uğramaktan yoruldum, bunlar bana iftira atmaktan yorulmadı. Kimin kirli olduğunu herkese göster ya Rabbim. Amin.” diyerek Allah'a sığınmak zorunda kaldı.

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Sefil seçim propagandalarıyla dolu bu üzücü dönem, çok şükür ki, 4 gün sonra bitecek!

İktidarın, bütün övünmelerine, böbürlenmelerine rağmen korktuğu görülüyor.

Kazanacaklarından emin olsalar, uydurma suçlamalara, seviyesiz afişlere ve en önemlisi, herkese gözdağı vermek için düzeysiz tehditlere baş vurmazlardı.

Birkaç gün önce o tehditlere bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Sultangazi'de Cebeci Camisi'nin imamı Murat G. cemaate:

“28 Mayıs gecesi silahları ayarlayın. Benim iki silahım da ağzına kadar dolu!” diye seslendi.

Vay canına!

Bu, açıkça suç değil mi?

Bu tehdidin bir yaptırımı, bir cezası yok mu?

Tabii ki o suçun cezası var ama Türkiye'de iktidar yandaşları için adalet susuyor, yasalar çalışmıyor!

Ülkeyi ne yazık ki, bu hale getirdiler.

Bu çirkefliklere milletin cevabını sandıkta vermesi lâzım.

Ulus olarak içine girdiğimiz bataktan ancak seçmenin sağduyusu ile kurtulabiliriz!

Sinan Oğan'ın “At pazarlığı!”

Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aslında siyasi bir skandaldır!

AKP milletvekilleri, 4 Ağustos 2014 günü Meclis'te Sinan Oğan'ı fena halde dövmüşlerdi.

Bizim Meclis'te çok sık kavga olur ama Sinan Oğan'ın yediği dayak gibisi görülmemişti…

O tarihte MHP milletvekili olan Oğan, kızgın AKP'lilerin lincinden kurtarıldıktan sonra “60 Ak it bana saldırdı” diyerek AKP'li vekilleri “it” yerine koymuştu.

Şimdi aynı Sinan Oğan'ın, AKP'lilerin yanında yer alması trajikomiktir.

Nasıl bir karakterdir bu?

Dayak cennetten çıkmaymış meğerse…

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14 Mayıs'ta CHP listesinden İstanbul Milletvekili seçilen DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt eski bir MHP'lidir ve kendisi gibi eski MHP'li olan Sinan Oğan'ı iyi tanır.

Sinan Oğan'ın iktidarla “At pazarlığı” yaptığını belirten Cemal Enginyurt şöyle diyor:

“At pazarlığı sonuç vermiş. Devlet Bahçeli, Sinan Oğan için ‘Olmayan siyasi gücünü varmış gibi gösterip siyaseti at pazarlığına çevirenler, kamuoyuyla gün aşırı talep listeleri paylaşanlar samimi olmadığı gibi milli ve ahlâkî değerlerle ters düşen fırsatçı acizlerdir' demişti. Arkadaş, memlekette ne çok aciz varmış. ‘At pazarlığı yapıyor' diyen ben değilim. Sözün sahibi Bahçeli'dir.”

…Ve Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'nın destekçisi oldu. Bunu nasıl yakıştırdı kendisine?

Nebati Bey de ağzını bozdu!

Maliye Bakanı Nebati ekonomiyi eleştirenler için:

“İçimizdeki beyinsizler seçim sonuçlarına etki edebilmek için bir süredir sistematik bir şekilde ve histerik bir ruh haliyle ekonomimize saldırmaktadır” dedi.

Oysa, seçime 4 gün kala Merkez Bankası dolar artışını durdurup durumu kurtarmak için çırpınıyor.

Dün, ekonomist bir arkadaşımla konuştum:

“Bankalar bir süredir hiç değilse parça parça dolar veriyordu ama şimdi hiç vermez oldular. Aleni sorun yaşıyoruz” dedi.

Bir okurum da “Bankada döviz hesabım var. Bugün 2000 dolar çekmek istedim. Kasadaki kız ‘Veremem' dedi. Talebimi 1000 dolara indirdim “Yine veremem' Çünkü Merkez Bankası döviz göndermiyor' dedi. Yani kendi paramı bana veremediler” diye yakındı!

Anlaşılan, ekonomiyi eleştirenlere “Beyinsizler” diyen Nebati Bey bunları bilmiyor!

GÜNÜN SÖZÜ

Egemenliğini kaybeden ulusların kaybedecek başka şeyi kalmaz!

