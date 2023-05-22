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Nasıl bir milletiz?

Önemli bir şair ve yazarımız var: Ataol Behramoğlu…

Birkaç gün önce kaleme aldığı bir yazıda:

“Biz nasıl bir milletiz?” diye soruyor ve şöyle devam ediyordu:

“Bunları büyük bir acıyla, kederle yazıyorum.

Halka kızılmaz ama halk ne yapıyorsa doğrudur da denemez.

Millet olma gerçeğimizin temelleri, üstelik milletimizin küçümsenemeyecek sayıda bir bölümünün eliyle oyulmakta!

Bildiğimiz, tanıdığımız, sevdiğimiz, bütün sorunlarına rağmen başımızın üzerinde taşıdığımız Türkiye Cumhuriyeti çözülüp dağılmanın, yıkılmanın eşiğindedir.

Bugün yaşanmakta olan şey siyasal bir yönetim değişikliği değil, bütün ağırlığı ve acıtıcılığı ile karşımızda durmakta olan ‘var olmak', ‘yok olmak' sorunudur.”

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Ataol Behramoğlu haklı olarak uyarıyor ve “Dağılmanın, yıkılmanın eşiğindeyiz.” diye endişelerini dile getiriyor.

Bunu bir abartı olarak kabul etmeyelim. Hassas bir sanatçının gerçekçi düşünceleridir.

Cumhurbaşkanlığı seçimini Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu kazanmazsa, gerçekten Türkiye'nin geleceği karanlıktır.

Terörle arasına mesafe koyamayan “HÜDA PAR” ve kadın düşmanlığı ile öne çıkan “Yeniden Refah” gibi Laik Cumhuriyet karşıtı partiler, bugünkü AKP iktidarı sayesinde Meclis'e girmiş bulunuyor.

“Milliyetçi” olduğunu iddia eden MHP de, böyle bir iktidarla ortaklık yapıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri oyuluyor!

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AKP'nin Meclis'e soktuğu HÜDA PAR, milletvekili yeminine bile karşı… CHP'li Özgür Özel, HÜDA PAR'lı milletvekillerinin bu yemini etmeyeceklerini iddia etti.

HÜDA PAR yemine neden karşı?

Çünkü milletvekili yemininde:

“Demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma Büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.” sözleri var.

“Türk Bayrağı” adına bile karşı olan HÜDA PAR'lılar yeminin içinde “Türk” kelimesinin geçtiği her cümleye itiraz ediyor.

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Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığı seçimini de kazandığı takdirde, ülkenin ne hale geleceğini düşünmeye bile korkuyorum sevgili okurlar…

Eski yıllarda ağızlarda sakız haline getirilen “Beka sorunu” şimdi her zamankinden çok var.

Aziz Türk milleti, 28 Mayıs günü şu iki seçenekten birini tercih edecek:

“Var olmak” ya da “Yok olmak”

Karar milletin! İyi düşünmek gerek! Son pişmanlık fayda vermez!

Neden naz ediyorlar?

Dün SÖZCÜ'nün birinci sayfasında çarpıcı bir fotoğraf vardı…

Sinan Oğan ile Ümit Özdağ karşılıklı oturmuş, büyük bir mutluluk içinde, gevrek gevrek gülüyorlardı.

Bu memnuniyet nedendi? Niçin öyle sırıtıyor, kahkahalar atıyorlardı?

Memleketin içinde bulunduğu hazin duruma mı gülüyorlardı, yoksa “Biz ne kadar önemli insanlarız? İktidarı da, muhalefeti de parmağımızda oynatıyoruz?” diye mi neşeliydiler?

Görüntü hiç hoş değildi ve milliyetçi olduklarını iddia eden iki siyaset adamına yakışmıyordu.

Anlaşılan, ellerine bir fırsat geçmiş, naz ediyorlar!

Sinan Oğan, “Sayın Erdoğan'ı mı, yoksa Sayın Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyeceğiz, bunu pazartesi günü açıklayacağım.” dedi.

Karar vermek için biraz daha bekleseler zaten seçim günü gelecek, onlara hiç ihtiyaç kalmayacak.

Sinan Oğan'ın, hafta içinde Erdoğan'a gidip onunla bir saat görüşmesi aslında hiç iyi olmadı. Anlaşılan Sayın Erdoğan, Sinan Oğan'a kendisini desteklemesini, bu olmazsa tarafsız kalmasını istedi.

Yakın çevreleri iki siyasetçinin de tarafsız kalmasını kuvvetle muhtemel görüyor.

Bu, tabii ki, dolaylı olarak Erdoğan'a destek olmak anlamına geliyor.

Her fırsatta “Vatan, millet, bayrak” diyerek milliyetçi söylemleri dillerinden düşürmeyen Ümit Özdağ ve Sinan Oğan'ın (tarafsız kalırlarsa) milletin 5 yıl daha “Tek Adam” yönetimine katlanmasını ve Suriye'den yeni sığınmacıların gelmesini onayladıkları anlamına geliyor.

GÜNÜN SÖZÜ

Akılları bir çuvala doldurmuşlar. Herkes yine kendi aklını almış.