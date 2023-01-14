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Site aidatları da çığırından çıktı!

Ülkede artık her şey uçmaya başladı!

Fiyatlar uçuyor…

Kiralar uçuyor…

Site aidatları uçuyor…

Yaşamak son derece zorlaştı!

“Paran yoksa oturma” diyen saygısız site yöneticileri bile var!

Ülkedeki ekonomik kargaşayı fırsat bilip fiyatları coşturuyorlar!

İnanlar kendi evlerinde bile oturamayacak hale geldi-geliyor!

Sitelerin temel sorunu, işin ehli olmayan, bilinçsiz kişiler tarafından yönetilmesi nedeniyle ciddi zararlar yaşanması!

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Dün sabah yürüyüşü yaptığım sırada Etiler Alkent Sitesi sakinlerinden bir dostla karşılaştım. Dertli görünüyordu. “Hayrola?” dedim.

“Bizim sitede aidatlara geçen yıl iki defa büyük zam yapılmıştı. Bu yıl da yüzde 55 daha arttırdılar. Tasarruf yapmıyor, her yana para savuruyorlar! Yazık değil mi bize?”

Konuyu bilmediğim için ne olduğunu sordum, anlattı:

“Alkent yönetimi aidatları 18 ayda tam 3 buçuk kat arttırdı. 2021 yılında 1920 lira aidat ödüyorduk. Şimdi 6 bin 500 lira ödeyeceğiz. Bu, yılda 78 bin lira tutar. Çatı katlarının ödeyeceği aidat ise yaklaşık 8000 lira, yani, yılda 96 bin lira… Kendi evimizde kiracı haline geldik. İnsaf!”

Bu sözleri dinleyince acı acı gülümseyerek sordum:

“Peki, o zamcı yönetimi kim seçti? Alkent Sitesi oturanlarının oylarıyla göreve gelmediler mi?”

“Evet…”

“O halde neden şikâyet ediyorsunuz? Madem siz seçtiniz, katlanacaksınız! Memleketimizin hali gibi… Hem herkes ağlaşıyor, hem de aynı iktidara oy verip duruyorlar! Alkent öyle demek ki!”

Arkadaşım yutkundu, başını önüne eğdi, bir şey diyemedi.

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Bu olay bana Nazım Hikmet'in ünlü şiirini hatırlattı. Büyük şair “Koyun gibisin kardeşim” diyor ve şöyle devam ediyordu:

“Gocuklu celep kaldırınca sopasını

Sürüye katılıverirsin hemen

Ve âdeta mağrur, koşarsın salhaneye…

Dünyanın en tuhaf mahlûkusun yani

Hani şu derya içre olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf…

Ve dünyada bu zulüm senin sayende…

Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer

Ve hâlâ şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak

Kabahat senin demeye de dilim varmıyor ama…

Kabahatin çoğu senin canım kardeşim!”

Yeni yılda bir şok daha!

Artan konut fiyatları ve kiralar nedeniyle zor durumda kalan halkımız, 2023'ün ilk günlerinde bir şok daha yaşadı…

Birçok site ve apartman yöneticisi, artan asgari ücretle personel maliyetleri ve genel giderlerin yükseldiğini gerekçe göstererek ağır zamları bindirdi!

Genellikle sorumsuz ve bilinçsiz bir şekilde yapılan harcamalar site ve apartman aidatlarını olumsuz etkiliyor.

Bazı sitelerde yönetim kurulları aidat ödemiyor. Bu anlaşılabilir bir durum ama o imkândan faydalanıp da, site işlerini gevşek tutup tasarrufu boş veren yöneticilerin bulunduğu yerlerde aidatlar arttıkça artıyor.

Emlakçılar, İstanbul'da site ve apartmanlarda en düşük aidatın 380 lira, en yüksek aidatın ise 8 bin lira dolayında olduğunu belirtiyor.

Dertler genellikle ortak! Birçok site sakini harcamaların şeffaf olmadığını iddia ederek “Nerelere gidiyor bu paralar?” diye soruyor. Bu konuda birçok dava açılabilir!

TEBESSÜM

Merak bu ya…

Temel, doğduğu köyün camisine imam olur.

Bir “Cuma hutbesi”nden sonra cemaatteki köylülerden biri merak ettiği bir konuyu sorar:

“Muhterem hoca efendi… Cenaze törenlerinde merhumun tabutunun önünde mi yürümeli, yoksa arkasından mı gitmeli. Nerede olmak caizdir?”

Temel hoca “Vallahi azizim” der “Bence içinde olmayın da, neresinde olursanız olun!”

GÜNÜN SÖZÜ

İnsanın insana yaptığı kötülüğü hiçbir yaratık yapmaz!