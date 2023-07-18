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Türkiye Yüzyılı (!)

Millet neden şaşırıyor, neden kızıyor?

Ne umuyorlar, ne bekliyorlardı?

21 yıllık iktidara 5 yıl daha yetki verince ortalık güllük gülistanlık mı olacaktı? Ülkeye nur mu yağacaktı?

Nur yerine zam yağıyor işte… Domdom kurşunu gibi tepemize iniyor zamlar…

“Perşembenin gelişi, çarşambadan bellidir” derler…

Ağır zamların geleceği zaten belliydi…

Millet oy verirken bunu düşünmeliydi…

“Biz iktidara oy vermedik ki” diye itiraz edenler var. İyi de, “Kurunun yanında yaş da yanar” sözünü unutmamak gerekir! Hepimiz yanıyoruz!

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İktidar şaşaalı lâfları sevdiği için “Türkiye Yüzyılı” diye fiyakalı bir slogan tutturmuştu… 21'inci yüzyılda Türkiye'nin yıldızı parlayacaktı!

Öyle bir parladı ki, gözlerimiz kamaştı!

“Türkiye Yüzyılı” görülmemiş zamlarla başladı!

Akaryakıta bir gecede tarihin en büyük zammı yapıldı!

Başta ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) olmak üzere bütün fiyatlar uçtu.

Ücretlere zam yaparken kaşıkla veren iktidar, mallara ve vergilere zam bindirip kepçeyle geri aldı!

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Seçim öncesi yapılan savurganlığın ve uçuk vaatlerin acısı şimdi halktan çıkıyor.

Ekonominin büyük girdisi olan doğalgaz ve akaryakıta gelen zamların piyasaları yangın yerine çevireceği kesin!

Bu zamlar tüm ürünlere yansıyacak… Tuvalet fiyatları bile artacak!

Kemerleri sıkalım!

Uçuşa geçtik!

Türkiye Yüzyılı başladı.

“Sürat felâkettir” derler ya, bu kadar hızlı harcamanın, ölçüsüz savurganlığın ve hesapsız vaatlerin sonucu da, “zam kurşunları” olarak karşımıza çıktı!

Bu zamlar daha uvertür!

Kurlardaki yükselme ve KDV artışlarıyla yüzde 40 zamlanan akaryakıta bir de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) bindirildi… Böylece zam katmerli oldu.

İktidar, alacağına şahin, vereceğine karga… Maaşlarda biraz artış yaparken, misliyle geri alıyor.

Son ücret zamları daha cebe girmeden eridi!

İşçiler, emekliler yapılan ücret zamlarıyla rahatlayacaklarını zannederlerken ağır bir darbe yediler!

“Benzin 34 liraya, motorin 32,57 liraya çıktı” diye sızlananlar, bu zamların daha uvertür (perde açılmadan önce çalınan parça, giriş, başlangıç) olduğunu düşünsünler lütfen…

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonu rakamlarla oynayıp, eğip bükerek istediği kadar düşürse bile yüzde 60'dan aşağıya inemeyecek.

Eğer TÜİK “yüzde 60 derse” bilin ki, gerçek enflasyon bunun iki katıdır. Çarşı-pazar yanıyor, TÜİK ise yangını masa başı hesaplarıyla düşük göstererek vatandaşa zarar veriyor.

Çünkü TÜİK'in açıklamış olduğu resmi enflasyon rakamları, milyonlarca işçinin, emekçinin, emeklinin ücretini ve yaşam koşullarını belirliyor.

TÜİK, enflasyonu hatalı ölçtüğü sürece milyonlarca ailenin sofrasındaki ekmek küçülüyor.

İnsanlarımızın yüksek enflasyon karşısında daha fazla yoksullaştığı bir süreç yaşıyoruz.

Dolaylı vergilerle yoksuldan alınıp, zengine verilen, fakiri daha çok fakir yapan bu düzen değişmedikçe vatandaşın iki yakası bir araya gelmez. Fakat ne çare ki, sevgili halkımızın tercihi böyle oldu! Sonucuna katlanacağız!

TEBESSÜM

Yarı Trabzon, yarı İstanbul…

Kahvede sohbet ederlerken herkes birer birer nereli olduklarını söylüyor, bununla övünüyorlarmış…

Bir köşede sessiz duran Temel'e sormuşlar:

“Sen nerelisin arkadaş?”

“Ben yarı Trabzon'lu, yarı İstanbul'luyum” demiş Temel…

Dinleyenler merak ederek sormuşlar:

“Ne demek o yahu? Annen mi İstanbullu?”

“Yoo…” demiş Temel “Ben yıllar önce Trabzon'dan çıktığımda 45 kiloydum. İstanbul'a gelince iki misli oldum, şimdi 90 kiloyum…”

GÜNÜN SÖZÜ

Başarı şansı her zaman inananlara ve alışanlara gülümser!