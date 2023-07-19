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Uyansak mı artık?

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu uzun süredir, yalnız iktidarı değil, muhalefeti de eleştiriyor. Ona göre “Muhalefet partileri ve AKP birbirlerini ayakta tutmaya çalışıyorlar.”

Farklı bir görüş bu ama haksız da değil…

Muhalefet partileri (seçim yenilgisinden mi, nedir bilmem) derin bir psikolojik sarsıntının etkisinde… İktidardan çok kendi iç meseleleriyle uğraşıyorlar.

Bir an önce toparlanmaları şart… Laik düzen yıkılmak isteniyor!

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anayasa'nın laiklik ilkesini hiçe sayarak:

“Gerekirse kız okulları açabilmeliyiz” diyor.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de Bakan Tekin'e hararetle destek oluyor.

Bu arada “Ayasofya'nın eski imamı” denilen ve onlara destek veren bir adam da kalkıp:

“Laiklik kız çocukların için ayrı okul açılmasına engel oluyorsa, o laikliği kaldırmak gerekir” diyor.

Elbirliği ile “Atatürk, laiklik ve Cumhuriyet karşıtı” görüşleri pervasızca etrafa yayıyorlar!

Muhalefet partileri bunlara karşı ne yapıyor?

Bir şey yaptıklarını söylenemez.

Kaderlerine boyun eğmiş gibiler…

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Sadece Doğru Parti lideri Rifat Serdaroğlu'nun sesi yükseliyor.

Şöyle diyor Serdaroğlu:

“Kuran kurslarında çocuklara Taliban eğitimi veriliyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkesi laiklik tahrip ediliyor.

Laiklik karşıtı eylemler suç olmaktan çıktı.

10 binden fazla kaçak kursta çocuklar hurafelere inanmaya zorlanıyor.

4-6 yaşındaki bebeler Taliban militanı gibi yetiştiriliyor.

Memlekette eğitim tarikat ve cemaatlerin eline bırakıldı. Bu tarikat ve cemaatler, müzik festivallerini engelleyecek güce eriştiler.”

Bu tespitler son derece üzücü…

Rifat Serdaroğlu tüm Atatürkçü partileri birlik olmaya çağırıyor ama nafile…

Laik Demokratik Cumhuriyet rejiminin paramparça edildiğini muhalefetin görmediğini ileri süren Serdaroğlu şöyle devam ediyor:

“Ülkemizdeki güzelliklerin hepsini ve daha nicelerini, Türk Devleti'nin Kurucusu Büyük Atatürk'e, silah arkadaşlarına, o zamanki dedelerimize, yani aziz Türk Milleti'ne borçluyuz. Bu borcu asla ödeyemeyiz.

Şu an TBMM'deki partilerle hiçbir şey olmaz!

Onların şimdiki görevleri, önce büyükşehir belediyelerini, sonra da tüm ülkeyi AKP'ye teslim etmek ve sonra istifa etmektir. Uyansak mı artık?”

Raflardan yok olan ilâçlar!

Okurlarımdan “Bazı ilâçları bir türlü bulamıyoruz” diye şikâyetler geliyor.

Ülkede, her alanda olduğu gibi ilâç konusunda da ciddi bir sıkıntı olduğu kesin…

Büyüdüğü iddia edilen Türkiye'de hayati ilaçların tükenmesi hazin bir çelişkidir.

Ülkemizde üretilen birçok ilacın ham maddesi yurt dışından getirtiliyor. Artan döviz kuru nedeniyle piyasada bulunmayan, ya da çok güç bulunan ilâçlar vatandaşın sağlığını tehdit ediyor.

Eczacılar, ilâç sorununa acil çözüm getirilmesi için, öncelikle ilâç döviz kurunun güncellenmesi gerektiğini ifade ediyor.

İlâç hammaddesi ithalatında bir dolar 10.76 lira sayılıyor. Gerçekte dolar 26 lira… Bu büyük kur farkı üretimi engelliyor.

“İlâç yok” şikâyetlerinin bitmesi için ilâç döviz kurunda yeni bir ayar gerekiyor. O zaman da ilâçlar pahalılaşacak. Allah vatandaşın yardımcısı olsun!

TEBESSÜM

Memlekette işler nasıl?

Karşılaştığım herkes soruyor: “Memlekette işler nasıl gidiyor? Ne durumdayız?”

Demirel'in bir fıkrasıyla bu soruya cevap vereyim:

“İki gözü görmeyen bir adam ile bir topal karşılaşmışlar. Görme özürlü, topala sormuş:

“İki ayağın da kesikken nasıl yürüyorsun?”

Topal, kör adama cevap vermiş:

“Gördüğün gibi!”

GÜNÜN SÖZÜ

Hayatı bir tiyatro oyunu sanıyorsan son sahneyi iyi düşün!