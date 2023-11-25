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“Vatandaşın mülkü gasp edilemez!”

Kısa bir süre önce çıkan “Kentsel Dönüşüm Yasası” ile vatandaşların mülkiyet hakkının tehlikeye girdiğini yazmıştım.

İddia İnşaat Mühendisleri Odası'nındı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası:

“Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Mülkiyet hakkının gasp etmenin gerekçesi yapılamaz” başlıklı bir bildiri yayınlamıştı.

Buna göre bakanlık, yasaya dayanarak sadece boş arazileri rezerv alanı ilan etmekle kalmıyor, isterse meskun mahallelerde oturan mülk sahiplerinin evlerini de yıktırabiliyordu.

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Bu konuyla ilgili olarak Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Yardımcısı Vedad Gürgen aradı ve geniş bilgi verdi. Kendisinden, bu bilgileri içeren bir yazı rica ettim, gönderdi.

Bakanlığın yetkili bir kişisi olarak Vedad Gürgen'in yazdıklarını şöyle özetleyebilirim:

– Devlet vatandaşların mülkiyetini gasp etmez, edemez!

– Rantı yüksek arsa ve arazilere el koyamaz. Birilerinin evini yıkıp başka kişilere satamaz.

– Devlet, vatandaşın can güvenliğini temin etmek için kentsel dönüşüm yapar. Mülkiyet sorunu olanlara tapularını verir.

– Hak sahiplerinden, dönüşümden faydalanmak isteyip de borcunu ödeyemeyecek durumda olanların taşınmazlarını kamulaştırmak yerine hiçbir bedel almaksızın ömür boyu oturmasına müsaade eder ve hatta bir gün borcunu öderse tapusunu da verir.”

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Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Meclis'te söylediği “Şehirlerimizin en önemli, prestijli caddelerini bakanlık olarak resen biz yapacağız.” şeklindeki sözlerine de değinen Vedad Gürgen:

“Sayın Özhaseki Bakan, Plan Bütçe Komisyonu'nda itiraf etmedi, müjde verdi. Depremde hasar gören şehir merkezlerinin bakanlığımızca yeniden inşa ve ihya edileceğini müjdeledi. Bakanlığın güvenli şehirleri, sağlam yapıları ve vatandaşlarımızın konutlarını gece-gündüz çalışarak en kısa sürede teslim edeceğini hatırlattı” dedi.

İstanbul Havalimanı için şikayet üstüne şikayet!

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, İstanbul Havalimanı'ndan şikayetçi… Haklı nedenleri var tabii… Çünkü benzeri şikayetlerin daha fazlasını çok kişiden dinledim. Şikayet üstüne şikayet var!

İstanbul Havalimanı, yan rüzgarların çok sert olduğu kış aylarında uçakların inişinde ve uçuşunda sorunlar yaşıyor. Alan, 120 günlük kış mevsiminde hava şartları gerekçesiyle defalarca uçuşa kapanıyor!

Rifat Serdaroğlu şikayetini şöyle dile getirdi:

“19 Kasım Pazar günü Doğru Parti'nin Silivri İlçe Kongresi'ne katılacaktım. TK 2313 sayılı 10.40 uçağına yer aldım. Sonuç: İPTAL.

‘Neden iptal?' diye sorgulayınca daha korkunç bir bilgiye ulaştım. 10.40 uçağı büyük gövdeli bir THY uçağı olduğu için iptal edildi. Büyük uçakların fırtınalı havada alacağı yan rüzgarlar nedeniyle uçuş güvenliği yoktur. İptal sebebi budur!'

Kış aylarında sadece küçük uçaklar inebiliyorsa, neden bu havalimanını yapıp Türk milletinin milyarlarca dolarını saçıp savurdunuz?

Atatürk Havalimanı'nın neresi AKP'ye battı da, tek pist bırakıp, AKP miting alanı haline getirdiniz?

Yabancı şirketlerin uçaklarının tamamına yakını büyük gövdeli uçaklar. Şimdi anladınız mı İstanbul Havalimanı'na yabancı uçaklar niçin inmez?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'ya gitti, aynı gece ülkeye döndü ve büyük uçağı ile iniş yaptı! Yaptı da nereye? İstanbul Havalimanı'na mı?

Yok be arkadaş! Erdoğan'ın büyük gövdeli uçağı, kapatılan, biri hariç tüm pistleri kırılan, millet bahçesi ve miting alanı yapılan Atatürk Havalimanı'na indi.

Yanlış yere hatalı olarak yaptığınız İstanbul Havalimanı'nda meydana gelmesi muhtemel bir kazanın sorumluluğunu taşıyabilecek misiniz?

Bir işiniz doğru olsun da dişimizi kıralım be arkadaş!”

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