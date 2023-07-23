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“Yaşasın adalet!”

Günümüzde iktidar yanlısı gazetecilere “Sınırsız basın özgürlüğü var…” Onlar her şeyi yazabilir, muhalif olan herkese en ağır hakaretleri yapabilir, küfürler yağdırabilir. Ancak…

İktidarı eleştiren gazeteci ve yazarlar için durum bunun tam tersidir.

Türkiye'de muhalif gazeteci olmak, ipte cambazlık yapmak kadar tehlikelidir!

Dünyada gazeteciler hakkında en çok dava açılan ülkelerin başında Türkiye geliyor.

AKP iktidarı döneminde (2002'den bu yana) tutuklanıp hapse atılan gazeteci sayısı toplam 848'dir.

Halen “Dünya Basın Özgürlüğü” endeksinde 180 ülke arasında 149'uncuyuz. Yani basın özgürlüğünün olmadığı ülkeler arasında yer alıyoruz.

Medya ve Hukuk Araştırma Derneği verilerine göre 2023 Türkiye'sinde 65 gazeteci tutuklu ya da hükümlü olarak cezaevlerinde yatıyor.

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Korkusuz gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu Türkiye'de, hakkında çok sayıda dava açılan meslektaşlarımızdan biridir.

Davalarının biri bitmeden diğeri başlıyor. Fakat o yılmıyor. Ağır baskılara, bazı grupların tehditlerine rağmen inandığı doğruları yazmaktan vaz geçmiyor.

Birkaç gün önce şöyle bir müjde verdi:

“Canlarım…

‘Sosyal medya yoluyla halkı suç işlemeye ve isyana teşvik ettiğim' iddiasıyla yargılandığım Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi…

Bugün yapılan duruşmada:

Beraatıma karar verdi.

Yaşasın adalet…”

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Neyse ki ülkemizde her şey tamamen bitmemiş…

Tele-1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuksuz yargılanması pekâlâ mümkün iken (bir takım baskılar sonucu) onun Silivri zindanına tıkılmasının yanı sıra, hukuktan şaşmayan bir yargımız da var.

Memduh Bayraktaroğlu bu sayede kurtuldu.

Hukukun olmadığı bir ülkede, ekonomi dahil, hiçbir işin doğru gitmesi mümkün değildir.

Bu nedenle “Her şeyden önce hukuk” diyoruz.

Söz Memduh Bayraktaroğlu'ndan açılmışken yazıyı ondan bir fıkra ile bitireyim:

“Amirim” dedi görevli polis “Gözaltına aldığımız bütün şüpheliler kaçmış!”

“Neeee?” diye bağırdı komiser “Ben size bütün çıkışları kontrol altında alın demedim mi?”

“Çıkıştan değil, girişten kaçmışlar amirim…”

Yapılan zamlar kanunsuz!

Hukukçulara göre iktidar yasaları çiğniyor!

Hukukun Egemenliği Derneği Onursal Genel Başkanı avukat A. Erdem Akyüz Cumhurbaşkanlığı kararı ile benzin, motorin ve diğer ürünlere getirilen zam düzenlemelerinin Anayasa'nın 73'üncü maddesine ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na aykırı olduğunu belirterek şöyle diyor:

“Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli listede yer alan benzin, motorin, kalorifer yakıtı gibi ürünlerin vergi oranları maktu olarak, yani tek bir fiyat olarak belirlenmiştir. Yukarı ve aşağı sınırlar gibi bir belirleme ve oran yoktur. Bu bakımdan vergi oranlarında bir artış veya düzenleme yapılamaz. Eğer yapılırsa bu işlem Anayasa ve yasaların ihlali anlamına gelir. Bu işlemin iptali ve geçersiz artış oranlarına göre vatandaştan alınan verginin faizi ile iadesi gerekir.”

Erdem Akyüz, bir hukukçu gözüyle haklı olarak böyle diyor ama ülkede uygulanan yasa mı kaldı ki?

Ressamın tabloları…

Ünlü ressam, galeri sahibine sorar:

“Sergiden sonra eserlerime talep arttı mı?”

Galeri sahibi sıkıntılı bir şekilde:

“Size bir iyi, bir de kötü haberim var” der ve devam eder:

“İyi haber, bir beyefendi geldi ve yaptığınız tabloların sizin ölümünüzden sonra çok değer kazanıp kazanmayacağını sordu. Ben ‘Kesinlikle değer kazanır' deyince cömertçe para verip 15 tablonuzun hepsini birden satın aldı.”

“Bu harika bir haber… Peki, kötü haber ne?”

“Resimleri satın alan beyefendi, sizin doktorunuzmuş!”

GÜNÜN SÖZÜ

Yeryüzünde, gün ışığına lâyık olmayan nice insanlar vardır!