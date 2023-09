PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yılmaz Büyükerşen

Ülkemizin en büyük sorunlarından biri “İşi ehline vermemek, liyakatsiz insanları önemli makamlara getirmek.”

Yıllardır başımıza gelen her derdi bu yüzden çekiyoruz.

İşler böyle devam ettikçe, ülkemizde hiçbir iş düzgün gitmez, yoksul bir toplum olmaktan kurtulamayız.

“Liyakat” denilince aklıma hep Eskişehir gelir.

Bozkırın ortasında mütevazı bir kent olan Eskişehir, liyakatli ellerde, gerçek anlamda bir Avrupa şehri haline gelmiştir.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in eseridir bu… Bilgi ve liyakate çalışkanlık da eklenince böyle bir mucize mümkün olmuştur.

Büyükerşen 1999 yılından bu yana Eskişehir'de 5 dönem seçim kazandı ve kenti 24 yıldan beri siyaset üstü bir anlayışla yönetiyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği vakit “Parti rozetimi çıkartıyorum” diyen Yılmaz Hoca'nın başarısının sırlarından biri de parti ayrımı yapmadan tüm halka hizmet etmesidir.

Keşke bütün Türkiye, gıpta ile baktığımız Eskişehir gibi olabilse… İşte o zaman, dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri oluruz. Bugün bize burun kıvıran Avrupa Birliği, ülkemizi arasına almak için can atar.

Yılmaz Büyükerşen hoca, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ne yapacak?

Yeniden aday olacak mı, yoksa veda mı edecek?

Önce veda etmeyi düşünüyordu ama sonra vazgeçti ve yeniden aday olmaya karar verdi.

Sanırım birtakım densizlere bir cevaptır bu…

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu gibi bazı kişilerin haddini aşan lâfları İYİ Partilileri bile üzdü, şöyle dediler:

“Yılmaz Büyükerşen sadece Eskişehir değil, Türkiye için bir şans ve çok önemli bir değerdir, Eskişehir'in kaderini değiştiren isimdir. Yapılanları yok saymak, hatta daha ötesini söylemek kabul edilebilir değil. Onun vizyonu ile Eskişehir'in geldiği nokta tartışılmaz.”

Yılmaz Büyükerşen hoca, Nebi Hatipoğlu gibi 10 tanesini cebinden çıkarır ve inanıyorum ki, ittifak olmasa bile seçimi kazanır.

Eskişehirliler Yılmaz Hoca'ya hep güvendi, destek verdi. Oyları her seçimde daha da arttı, 2019 seçimlerinde yüzde 52.30 gibi yüksek bir oya ulaştı.

Büyükerşen 31 Mart Yerel Seçimleri için “İttifak olmasa da kazanırız.” diyor.

İstanbul'a Londra modeli

“Taksici İstanbul'un kralı oldu” başlıklı yazıma, okurlardan büyük destek geldi. Bu arada Yaşar Altıntartı adlı okurum İstanbul'a “Londra taksi sistemini” önerdi.

Uzun yıllar yaşadığı Londra'yı anlatan Altıntartı:

“Orada bizdeki gibi ‘Plaka baronları' yok. Böyle bir şey mümkün değil.” diyor ve ekliyor:

“Ayrıca orada sırf CHP'li diye İstanbul Belediyesi'ne takoz koymak şeklinde tuhaf bir görevi olan UKOME gibi bir yapı da yok.

Londra'da, Türkçesi ‘Siyah Taksi' olan ünlü ‘Black Cab' lisansına sahip olmak için çok zor bir eğitim ve çok ciddi bir imtihan var. Şoförün, çıkmaz sokaklar dahil her sokağı, her yeri avucunun içi gibi bilmesi lâzım. ‘Yolu tarif et de gidelim abicim' diyen şoför yok orada… ‘Taksi şoförü olmak istiyorum' diyen herkes yapamaz o işi…

İstanbul'u, Londra'daki taksi sistemi kurtarır ama bizim bozuk ve kuralsız düzenimizde, kangrene dönüşen taksi sorunu çözülemez. Olan da taksi çilesi çeken İstanbulluya olur.”

TEBESSÜM

Günümüzün dörtlüğü…

Ülkemizde paraya para demeyen ve “İtibardan tasarruf olmaz” diye gününü gün edenler var. Bunlar insana ünlü dörtlüğü hatırlatıyor:

“Hasandağı arpalıktır, eğer saban yürürse,

Her dereye bir değirmen, eğer suyu gelirse,

Her köylüden bir tavuk, eğer köylü verirse,

Güzel gidiş bu gidiş, eğer sonu gelirse…”

GÜNÜN SÖZÜ

İyi bir insan mısın? O halde mutlaka düşmanın vardır!