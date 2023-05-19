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Merak etmeyin, oylarınızın başına bir şey gelmiyor…

Bu köşenin okurlarına “14 Mayıs seçimini unutun. Maç sıfır sıfır başlıyor” demiştim. Eskişehir'den sanayici Mehmet Çengelli “Yaşadığım bir olayı anlatacağım” deyip şunları yazıyor: “Yıl 1971. Eskişehirspor UEFA Kupası elemelerinde mücadele ediyor. Rakibi, o zamanda çok güçlü olan Sevilla ve ilk maç da İspanya'da oynanıyor. Sonuç: Sevilla 1- Eskişehirspor 0. Maçın ikinci karşılaşması ise Eskişehir'de. Dakika 77, Sevilla gol atıyor ve 1-0 öne geçiyor. Statta çıt yok. Öyle ki bir kişi öksürse karşı tribünden duyulur. O kadar sessiz. Fakat taraftarlar çabuk toparlanıyor.

İlhan Çolak ortalıyor, Fethi Heper golü atıyor. Durum 1-1. Dakika 89 İlhan Çolak ortalıyor, Fethi Heper golü atıyor. Durum 2-1 ve Stat yıkılıyor. Uzatmada İlhan Çolak ortalıyor Fethi Heper golü atıyor. Durum 3-1 oluyor. Ve maç da bu sonuçla bitiyor. Eskişehirspor, Sevilla gibi güçlü bir takımı eleyerek turu atlıyor. Saygı Bey o anı, o sevinç yumağını anlatamam.”

ÜÇ AŞAMALI DENETİM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta 1 milyon kişinin sandık başında görev almasını istedi. Anlaşılıyor ki 14 Mayıs'ta Millet ittifakı sandıklara yeterince sahip çıkamadı. Ortada çok sayıda seçimde hile yapıldığına ilişkin sandık tutanakları dolaşıyor. Ancak, bunlarla ilgili sanki hiçbir şey yapılmamış havası yaratılıyor. Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Bülent Tezcan, Yüksek Seçim Kurulu'nda görevli CHP Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, gerekli itirazları zamanında yapıyor. Hadimi Bey'e neler yapıldığını sorduğumda şunları söyledi:

“Hepsini takip ediyoruz ama sosyal medya üzerinden değil. Mahallinde binlerce itiraz yapıldı. Seçmenlerin bu itirazları görmeleri mümkün değil. Sistem kapalı işliyor. İl birleştirme tutanağı imzalanana kadar sandık sonuç tutanaklarındaki tüm maddi hataların düzeltilmesi mümkündür. Üç farklı kanattan veriler karşılaştırılıyor. 1- YSK tarafından siyasi partilerle anlık paylaşılan veriler, 2- Okul bilişim sorumlularımızın uygulama üzerinden girdiği veriler, 3- Islak imzalı tutanakların ilçe başkanlıklarınca sistemimize girilmesinden elde edilen veriler.

Bu üç veri içerisinde bir nokta, virgül dahi farklı olsa o sandığı sistem işaretliyor.

KOMÜNİSTTEN UYARI

Komünist olduğunu belirten bir okuyucumuz, Millet İttifakı'nın sandık görevlilerine şu uyarıda bulunuyor: “Bir komünist olarak gece saatlerinde çuvalları teslim edene kadar senin oyunu korudum. Sen oyunu kullanıp evine giderken, ben tutanak peşinde koşuyordum. Oturduğu yerden umutsuzluk pompalayan arkadaşlarımın kalplerini kırarım! Kendinize gelin!

Herifler itirazlarla sandıkları elli kere saydırdılar. Sarayın/devletin tüm imkanlarıyla saldırdılar. Yine de seçimi 2. tura bırakmanın ötesine geçemediler. Kazanmadılar. Amaçları senin umudunu kırmaktı. O yüzden kes ağlamayı! Ayağa kalk! Daha çok işimiz var!”

Kaybedilmiş bir seçim yok. Başında da belirttiğim gibi maç sıfır sıfır başlayacak. İşte bu süreçte taraftarlarını mesajlarıyla, açıklamalarıyla ateşleyen başarılı olacaktır. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu gibi, seçimi kazandığında Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak 7 kişinin de son 10 gün içinde canla-başla çalışmaları gerekiyor.

TERÖRLE MÜCADELE NE ZAMAN KESİLDİ?

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklamada, kadınların coşkusuna da tanık olduk. Kılıçdaroğlu konuştukça kadınlar O'nu dakikalarca alkışladı. Cumhur İttifakı, Kılıçdaroğlu'nu bölücü terör örgütü PKK ile işbirliği yapmakla suçluyor. Gerçekten çok ayıp. Unutmayalım, hangi iktidar gelirse gelsin terörle mücadele eder. Bunun tek kesintiye uğradığı dönem ise AKP'nin “Çözüm süreci” olarak nitelediği dönemdir.

O dönemde valiliklere, PKK'lılara operasyon yapılmaması için genelge gönderildi. Teröristler ellerinde sözde bayraklarıyla askeri birliklerin önünden marş söyleyerek geçti. Askeri birlik içine girip şanlı bayrağımızı indirdiler. Teröristlerin ülkeye girişine izin verdiler ve onların sözde üniformalarıyla il il, ilçe ilçe dolaşmalarına, törenlerle karşılanmalarına göz yumdular. İlçelerde hendekler kazılmasına, milislerin silahlanmasına izin verdiler. Sonra buralardan teröristleri atabilmek için yüzlerce şehit verdik.

CHP, HDP ile işbirliği yapmadan AKP tarafından “Yaptı” gibi gösterilmeye çalışılıyor. Abdullah Öcalan'ın, Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın serbest bırakılacağı söylendi. Oysa, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsa bile onları cezaevinden çıkarma gibi bir yetkiye sahip değil. Onları cezaevinde tutan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi değil ki, Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilince bu kişileri serbest bırakabilsin.

SIĞINMACILAR, MAFYA

Ülkenin başına yaklaşık 10 milyon sığınmacıyı sardılar. Bunların ülkelerine gönderilmesi konusunda toplumda ortak görüş var. Kılıçdaroğlu da, “Göndereceğim” deyip sözlerine noktayı koyuyor. Uyuşturucu kaçakçılığı almış başını gidiyor. Yakalanan uyuşturucu baronları değil, torbacılar oluyor. Nitekim 220 bin civarında torbacı cezaevlerinde. Unutmayalım her torbacı aynı zamanda bir içicidir. Yabancılarla birlikte uyuşturucu kullanımı arttı. Gelen her Afganistanlı beraberinde uyuşturucu soktu. Siz evladınızı, vatandaşınızı uyuşturucudan, baronlardan korumak istemiyor musunuz?

28 Mayıs'ta vereceğiniz oylar ya yeni bir rejimin kapısını açacak, ya da mevcut sistem devam edip gidecek. Belki değişim için bu son fırsat olacak. İleride seçim yapılmayacak bir döneme de girilebilir. O yüzden atacağınız her oy kıymetlidir. Siz oyunuzu kullanın, bir milyon gönüllü onlara sahip çıkacaktır. Oyunuzu kullanın, sahip çıkın ve gerisini merak etmeyin.