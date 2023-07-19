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Aydın yetersizliği

Bizim mahalle diyor ki:

– Muhalefet iyi olmadığı için Erdoğan bunca yıldır iktidarda!

Peki, muhalefet neyi iyi yapamıyor?

Yanıt, -politik pusulasızlık gibi- çok boyutlu verilebilir. Mesela, “aydın eksikliği, yetersizliği” olabilir mi?

Özellikle 14 Mayıs seçimi öncesi bunu düşündüm; çoğunluğu sosyal medya korosundan korkup “Kılıçdaroğlu kervanına” katıldı! Uyarıda bile bulunmadılar…

Topluma yön vermesi gereken düşünürümüze ne oldu? Bunu tartışmamız gerekmiyor mu?

Aydınımız, tarihimizin ürünüdür:

Soy ağacına baktığımızda “aydın” ile “memur” kategorisi sınırdaştır: “Kalem efendisi.” Osmanlı'da memur- münevver sipariş üzerine düşünen, yazandı. Bu “bilgi teknisyenlerinden” istenen sadece saraya “bekçilik hizmeti” idi. Zaten iktidar “ulufesine” bağlıydılar. Sevilmeyi marifet sanıyorlardı…

Süreç içinde bir avucu, geleneksel anlayıştan kopup, kendini “iktidarın akıl hocası” diye konumlandırınca sorun çıktı, sürgüne gönderildiler. Mithat Paşalar, Namık Kemaller…

Aydın, bizde ölü doğdu.

Batılı aydın ile bizdeki aydının gelişimi farklı oldu. Orada sanayileşmeyle birlikte işçi sınıfının– burjuvazinin doğuşu etkili olurken, bizde hep feodalizmin/ sarayın gölgesi hâkimdi.

İtibariyle, bizde aydının gelişimi Batı'nın tercümesi üzerinden oldu. Bu hâl, halkından kopuk seçkinciliği sürdürdü…

Toplumu anlama ve temsilde sorun yaşayan memur kökenli aydın topraklarımızda hiç yeşermedi, çorak kaldı…

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Kalem efendiliğinden, mülkiye memurluğuna dönüşüm, yeni politikaların benimsenmesinde –subayların etkisiyle– kısmi reformist başarılar kazandı: İkinci Meşrutiyet…

Yine de aydın ülke şartlarını yabancı olduğundan ölmekte olan imparatorluğun kurtuluşuna pek katkı sunamadı. Zayıftı, özellikle de teorik dünyası sığ idi.

Mücadeleye hiç inanmayan “liberal” Ali Kemaller/ İstanbul efendileri ise hep korku saldılar çevrelerine ve kurtuluşu mandacılıkta aradılar hep…

Diğer yanda büyük kırılma yaşasa da, sayıları az olsa da bağımsızlık mücadelesi veren aydınlarımız olmadı değil. Bir avuç yenilikçiydi bunlar. Ve Cumhuriyet, aydın kıtlığında kuruldu.

Anadolu İhtilali önderi Atatürk'ten sonra Cumhuriyet devrimleri sürdürülemedi. Seçkinci memur/bürokrat kliği, iktidara yine hâkim oldu, gericileşme süreci başladı. Buna karşı çıkan cılız aydın kuşağı kırıldı. Keza:

Aydınımız 12 Mart 1971'de kırıldı.

Aydınımız 12 Eylül 1980'de kırıldı.

En büyük kırılma, neoliberal ideolojinin hegemonyası ile yaşandı.

Aydın düşün geleneği-pratiği Cumhuriyet ile de oluşturulamadı.

Türk aydını çocuk kaldı. Kırıldıkça yarattığı illüzyona aşık oldu, halkla bütünleşememe pek sorgulanmadı. Osmanlı'da başlayan seçkincilik, 1960'larda 1970'lerde “mahalle komiteleriyle” giderilmeye çalışılsa da başarı sağlanamadı.

Yalçın Küçük bunu tek cümleyle anlattı:

– Türk aydını kafasıyla yürüdü, ayağıyla düşündü!

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Bugün de görüyoruz:

Aydın, hapishane acısını çok seviyor. Cezaevini gündeminden hiç düşürmüyor. Toplu ağlama merasimlerini pek önemsiyor. Türkü -şiir söyleyip, gözyaşı dökmeyi/çırpınmayı eylem yapmak sanıyor…

Ah! Son kırk yıldır, muhalefet yapma biçimi toplu ayin sapmaya indirgendi. Çözümü bekleyen sorunlar da sadece kültürel alanla sınırlandırıldı. Neoliberal ideoloji ekonomiyi, düşün-eylem alanından çıkardı. Halkla ancak (Alevi-Kürt vd) etnisite üzerinden bağ kurulmalıydı! Ki:

Bu ideolojinin en etkili aracı korku hâlâ başrolde; “seçimi kazansınlar şeriat gelecek!”Arkasından, onları iktidara taşıyanlara düşmanlık gelmesi şaşırtıcı olmadı!

Köksüz pusulasız, halkına yabancılaşmış aydın hâlâ savruluyor. Genellikle kolaycılığı, zahmetsizliği, tembelliği seçiyor…

21 yıldır muhalefet başarılı olmadı ise bunun kabahatini salt CHP'ye bağlamak sorunu yüzeyselleştirir. Derine kazmak şart.

Mesela: Aydın doğuramıyoruz. Eksiğiz. İnsanı yenileyemiyoruz.