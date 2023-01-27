İlgimi çeken ve çekmeyen
MUHALEFETİN gündeminde cumhurbaşkanlığı seçim kanunun üçüncü maddesi var:
-“Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.”
Bu teknik tartışma ilgimi çekmiyor. (Önceki seçimde de Erdoğan'ın diploması tartışılmıştı!)
Yasanın yedinci maddesindeki aday gösterilme bölümü daha çok ilgimi çekiyor:
-Cumhurbaşkanlığına; a) Siyasi parti grupları, b) En son yapılan milletvekili genel seçiminde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler, c) En az yüz bin seçmen aday gösterebilir.
İşte… Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde, halkın karar alma sürecine katılımını sağlayan yüz bin seçmen vurgusunu önemsiyorum.
Yüz bin seçmen vurgusu, ülkemizde epeydir sorunlu temsili demokrasinin hayat bulması için hayati önemdedir, fırsattır…
Halkın farklı yollarla yönetime katılmasına ve fikirlerini
yansıtmasına daha çok olanak veren demokratikleşmenin iyi örneğidir…
Demokrasisinin gelişmesi ve seçmenlerin siyasal sisteme ilgisizliğini önleyen yararlı demokrasi aracıdır…
Yani: Lafta değil özde, egemenlik kayıtsız şartsız millette olduğunun kuvvetli vurgusudur.
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Günümüzde toplumun tüm kesimleri, işbirliği yaparak amaçlarına ulaşabileceğini biliyor artık. EYT örgütlülüğü bunun son örneği oldu…
Belli çıkar ya da ilgi çerçevesinde bir araya gelen kişiler herhangi örgüt çatısı altında, kamusal-toplumsal yaşamda etkin olmaya çalışıyor…
Ülkemizde sivil toplum kuruluşları yaygınlaşıyor. (Dernek sayısı son yirmi yılda 50 bin artarak 120 bini aştı. Ki bunun iki katının fesih edildiğini anımsatırım!)
Hele… Sosyal medya etkinliği olağanüstü artarken, kitle iletişim araçları yaygınlaşırken, cumhurbaşkanı adayını masada belirlemek siyaseti darlaştırmak değil mi?
Yapılan araştırmalar göstermektedir ki; kişinin, kitle iletişim araçlarını izleme ve etkisinde kalma yoğunluğu ile siyasal yaşama katılması arasında doğrudan ilişki var. O halde, halkın katılımı olmadan aday belirleme ne demek?
Bakınız:
Hiçbir seçim siyasi seferberlik olmadan kazanılamaz.
Hiçbir seçim geniş kitlelerin dayanışması olmadan kazanılamaz.
Seçmeni salt izler olmaktan/oy vermekten çıkarıp eylemin- tavrın içine katmak şarttır…
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Aday belirleme yönteminde Cumhur İttifakı'nı anlayabiliriz. Fakat. Demokratikleşmeyi amaç edinen Millet İttifakı tavrının sorgulanması gerekmez mi? Halk yok bu aday belirleme sürecinde!
Çoğu lider demokrasiden sürekli övgüyle söz etse de, demokrasinin bütün kurumlarıyla gerçekleşmesi için çaba gösterdiğini söylese de, gerçek başkadır; halkın işlerine karışmasını pek istemezler…
Katılımcı siyasi kültürümüz bir adım gelişmiyor. Bireyi sandıkla/ liderin belirlediği adaya oy vermekle özdeşleştiren siyasi mühendisliğin “parmak hesabı” bir türlü aşılamıyor.
Beş yılda bir sandık başına gitmekle katılımcı demokrasinin gerekleri yerine getirilmiyor. Halkın iradesi sınırlı kalmaya hep mahkum ediliyor…
Oysa:
Katılımcı demokraside birey/yurttaş siyasal sistemin temel yapı taşıdır. Aksi durum siyasi çürümeye sebep olur. Ki her geçen yıl siyasi kültürün daha da kirlenmesi bundan maalesef…
6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını belirlemesi bunun son örneği mi olacak? Yoksa, halkın iradesi aday belirleme sürecine ortak edilecek mi?
Asıl tartışmamız gereken bu değil mi?
Halk, aday belirleme sürecine katılmazsa seçim başarısı için seferber olmaz. Ve, lider demeçleri/ laf sokmalar ile seçim kazanılmayacağını kaç kez daha yaşayacağız biz…