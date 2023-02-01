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Önce kendinizi düzeltiniz

ABD'de 19'uncu yüzyıla gelinceye kadar adayları, parti lideri ve beraberindeki sınırlı sayıda üst düzey yöneticiler belirlerdi. Buna Caucus müzakeresi denirdi.

Bu aday belirleme sistemi, parti içi demokrasi olgusuna aykırı olduğundan ve hatta parti içerisinde oligarşi bir yapıya dönüştüğünden Caucus 20'nci yüzyıl itibariyle terk edildi.

Peki ya bizde?

Demokratikleşme konusunda istediğiniz kadar sonu “cek-cak” ile biten nutuklar atıp reform sözleri verin, iş gelip pratiğe dayanıyor.

Mesela: Erdoğan'a tek adam eleştirisi yapan CHP, parti içi demokrasi kanallarını tıkayıp tek adamlık yapmıyor mu?

Demokratikleşmeyi amaç edindiğini söyleyen CHP'ye bir bakıyorsunuz ki; cumhurbaşkanından milletvekilliğine kadar aday belirlemeyi parti liderinin inisiyatifine bırakıyor!

Bu antidemokratik değil mi? Erdoğan'ın demokrasi anlayışından farkı ne?

Tartışmıyoruz; geleceğin inşasının esas temeli budur! Çünkü:

-Aday belirleme yetkisi parti liderine verilirse, bu durum hem siyasi katılımı sınırlar, hem de partilerdeki oligarşik merkezi yapıyı güçlendirir.

-Aday gösterme yönteminin niteliği, partinin niteliğini belirler.

-Bir partide aday gösterme yetkisi kimde ise partinin esas sahibi o olur.

-Antidemokratik anlayış parti içi yarışmayı yok eder, partiyi bürokratlaştırır ve lidere yaranmayı öne çıkarır.

“Sen bizim babamızsın, sen ne dersen o olur” anlayışının CHP'ye de hâkim olduğunu kimse görmüyor mu?

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“Ön seçim” kavramını unutturdular insanlara!

CHP'ye sorsanız ülkenin en özgürlükçü Anayasası 1961'dir. Aday tespit yöntemi olarak ön seçim ilk kez ülkemizde bu Anayasa ile geldi. 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 29. maddesiyle, aday listelerinin hazırlanması parti üyelerinin katılımına açıldı.

“12 Eylül hukuku” bile bakın ne dedi:

-Ön seçim demokratik bir yöntemdir. Partilerin elinden, parti içi demokrasiyi gerçekleştirici, genişlendirici ve güçlendirici bu yöntem alınamaz. Seçmen demokratik olmayan bir yöntemle saptanmış adaylara oy vermek zorunda bırakılamaz. (10. 09. 1987 tarihli Anayasa Mahkemesi kararı.)

CHP, 14 Mayıs 2023 seçimine giderken aday belirlemeyi hangi yöntemle yapıyor? Geçelim efendim geçelim; “Şöyle yaparım, böyle yaparım” demekle olmuyor, yapınız!

Eski uygulamalarında zaman zaman ön seçim yöntemine başvuran CHP, bugün geçmişini inkâr edercesine hemen tüm adaylarını “lider yoklaması” yöntemiyle belirler hale nasıl geldi?

Oysa:

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Gerek AKP (md.124) gerekse CHP (md.58) tüzüklerine bakıldığında aday belirleme yöntemi kağıt üzerinde (ön seçimin bulunması gibi) demokratiktir. Ya uygulama? Nerede ulusal irade?

Maalesef, aday belirleme yöntemi, neredeyse tüm partilerde lider ağırlıklı sınırlı oligarşik grubun hâkimiyetinde…

Bu demokrasi aynasıdır; ön seçim dışındaki aday belirleme yöntemleri, partili üye ve seçmenlerin isteklerini yansıtmadığı için demokratik kabul edilemez.

Evet, siyasi yozlaşmayı yok edecek demokratikleşmeyi önce “evinizden” başlatınız.

Niye yapmıyorlar? Siyasi partilerin ön seçim sistemini uygulamamasının sebepleri ne?

Çünkü:

-Ön seçimle parlamentoya gelen vekiller, daha bağımsız, daha güçlü ve güven duygusuna sahiptir. Bu milletvekilleri, partide lidere ve onun oligarşik gruplarına itirazsız itaat etmez.

-Seçmenlerin taleplerini parti gruplarına ve parlamentoya getirebilme oranları yükselir.

-Parti içi denetimi, programı belirlemeyi yok edersin. Vs.

Bunlar ve benzerleri, partiye egemen olan liderin işine gelmez!

Demem şu ki:

Demokratik toplumlarda siyasal hayatın düzenleyici ve itici güçlerinden siyasi partilerin içişleri düzeltilmeden ülkeye demokrasi gelmez.