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Atatürkçülük dersini Yeşilçam filmine çevirdiler!

İktidar, bütün taşları yerinden oynattığı eğitim sistemini, Yeşilçam filmlerine çevirdi. Türkiye, dünyada ilk ve tek parlamentoda ders müfredatı belirleyen ülke oldu. ‘Din, Ahlak ve Değerler' adıyla ‘Kuran-ı Kerim, Hz. Muhammed'in Hayatı, Temel Dini Bilgiler' dersini Meclis'te siyasiler seçti. Gerideki 67 seçmeli dersi belirleme işi MEB'e bırakıldı. Liselere 45, ortaokullara 23 seçmeli ders konulup ilkokullar serbest bırakıldı. Öğrencinin haftada 40 saat gördüğü derslerin 20 saati seçmece oldu. Seçmeli ders sayısı artınca öğrencinin ders seçme özgürlüğü azaldı. 2023-2024 ders seçimi 20 Ocak'ta bitecek. Öğrencilere din derslerini seçtirmek için okullarda öğrenci avı başladı.

TARİKAT TURLARI

Türkiye'de 21 yıl önce okullarda din dersi hiç yokmuş gibi davranılıyor. MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, milli eğitim, okul idareleri yetmez gibi tarikatlar, dinci vakıflar da öğrencilere din dersi seçmesi için baskı kuruyor. Ensar, Tügva, Türgev başta olmak üzere ‘Din, Ahlak ve Değerler Dersi' seçilsin diye tarikatlar öğrenci ikna turuna çıktı. Diyanet, “Yavrularımız, ciğer parelerimiz, rabbimizi, peygamberimizi, kitabımızı, İslam'ı öğrensin” diyerek cuma hutbesinde bu yıl da fetva verdi. Diyanet'i, ilahiyatları ve imam hatipleri 99 yıl önce Atatürk'ün kurdurduğundan, her işi vazife edinen Diyanet İşleri yine söz etmedi.

UZAYA ÇIKACAKTIK

İlkokul 4. sınıftan 12. sınıfa kadar 9 yıl, haftada 2 saat zorunlu din dersi varken seçmece ders sepetine, 9 yıl daha din dersi eklemek için ‘Dersimi seçiyorum. Dinimi öğreniyorum' diye seferberlik ilan edildi. Din dersi seçilmesine hiç ama hiç itirazımız yok. Ama öğrenciye baskı yapılması anayasaya aykırıdır. Anadilimiz Türkçe, seçmeli dersler içinde hiç yok. Arapça, Kürtçe, Kırmançe, Zazaca, Adigece, Abazaca, Lazca gibi diller için de ideolojisi örtüşen siyasi partiler ve STK'lar, ‘Dersimi ve dilimi seçiyorum' diye kampanya yapıyor. Uzaya yol yapanlar (!) Astronomi ve Uzay Bilimleri dersini haftada 1 saat seçtiriyor.

KARŞI DEVRİM

Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji dersleri, 9. ve 10. sınıfta seçmece dersler içinde yok. 10 öğrenci toplanıp 11. ve 12. sınıfta seçebilir. Öğrenciler istese bu kez de okul idareleri karşılarına ‘öğretmen yok' bahanesiyle çıkıyor. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi mi? İlkokul 1. sınıftan 8. sınıfa kadar müfredatta yok. Milyonlarca öğrencinin yarıştığı LGS ve YKS sınav senesi 8. ve 12. sınıfta zorunlu ders yapıldı. Atatürk ilkelerini 8. sınıfta kadar az çok öğrenen çocuklara, derse 12. sınıfa kadar 3 yıl ara verilerek öğrendiği de unutturuluyor. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, 12 yıl okula giden bir öğrenciye haftada 2 saatten, 2 yıl gösteriliyor. Seçmeli 68 ders içine hiç alınmadı.

LAİKLİK ŞART

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin mevcut içeriğiyle seçmeli dersler içine alınmasını bırakalım, 8. ve 12. sınıflara zorunlu ders olarak da okutulmasın (!) İçeriğinde ne mi var? MEB'in resmi onaylı EBA'daki 8. sınıf ve 12. sınıf ders kitaplarını tek tek inceledim. 12. sınıfın 8 ünite ve 255 sayfalık ders kitabı; Osmanlı'dan başlayıp Kurtuluş Savaşı, Atatürk derken ilk 4 ünite sorunsuz ilerliyor. “Laiklik ve dinin birbiriyle çatışması düşünülemez. Türk devlet geleneği ve kültüründen üretilen laiklik, demokrasi ve inanç özgürlüğü için şart” bile denilerek anayasadaki kırmızı çizgi dışına çıkılmıyor. Üniteler yarılanınca Atatürkçülük dersi, AKP tarihine dönüyor. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde ne yok ki?

MİLLET AFFETMEZ

CHP'nin iktidar olduğu 1940'lı yıllardaki, ‘Ekmek bugün karneyle' başlıklı gazete manşetleri, DP'nin, ‘Yeter! Söz milletin!' seçim afişleri derse girmiş. Çalgılı çengili derste Rock'ın Roll'den Jazz'a sıralanıp Zeki Müren'i de görmüşler. Yeşilçam'ın aşk, acı, ağalık, şiddet, cinsellik içerikli, ‘Halıcı Kız', ‘Gelinin Muradı', ‘Kanun Namına' gibi filmleri ile Ayhan Işık, Belgin Doruk, Öztürk Serengil, Erol Taş gibi çok sayıda artist de var. Humeyni, Saddam, ‘diktatör' diye sıralanırken Kenan Evren de unutulmamış. AKP tarihi, 15 Temmuz, köprüler, tanklar, toplar, bomba fotoğrafları eklenmiş. ‘FETÖ'ye esir düşen Genelkurmay Başkanı kim?' diye sorulup Hulusi Akar'ı da eklemişler. Atatürk'ün, ‘Şerefinle ölmek' sözlerinin, 15 Temmuz'la bağlantılı yorumu sınav sorusu olmuş. Dünya liderliği, ekonomistliği övülen Erdoğan'ın, “Millet ve tarih asla affetmez” sözü, Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi dersinde öğretiliyor. Atatürk ve Cumhuriyet devrimlerini öğretmemek için Yeşilçam filmleri gibi film çevirenleri Türk milleti asla affetmesin!