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Taliban’ın diploması Türkiye’ye denk oldu!

AKP, 20 yıllık iktidarında kuşkusuz en başarısız eğitimde oldu. Reform adı altında sayısız değişiklikle eğitim çökertil­di. Helmand, Heard, Şibirgan, Maydan neresi? Belki de ilk kez duyuyorsunuz. Kız çocuklarının daha 20 gün önce ilkokuldan üniversiteye okula gitmesini yasaklayan Taliban'ın yönettiği Afganistan'da, Türki­ye'nin okulları olan yerler. Kız öğrenciler, ‘Kızlara okumak yasak' diye ağır makineli silahların gölgesinde, iki gözü iki çeşme ağ­layarak evlerine yollandı. İnsani ve vicdani olarak ‘Afganistan'daki kızlardan bize ne?' diyemeyeceğimiz gibi Hazine'den MEB'e, MEB'den Türkiye Maarif Vakfı'na ve yurt dışına giden paralarla Türkiye'nin kurduğu, Afganistan'da tam 25 okulu var.

OKULLAR KAPALI

‘Açık' gibi görünse de Kabil, Mezar-ı Şerif, Herat, Kandahar, Şibirgan ve Habibi Kız Lisesi, Taliban'ın insanlık dışı yasağıyla Türk okulları da eğitime kapandı. Kabil'den Celalabad'a, Afganistan'da 9 bölge ve 25 kampüste Türkiye'ye ait ilkokul, ortaokul ve liselere erkekler giderken kızlar gide­miyor. Türk Bayrağı dalgalanan okullarda eğitim, Taliban'ın insafına kaldı. Dışişleri Bakanlığı'nın itirazı karşılık bulmadı. Tür­kiye Maarif Vakfı (TMV) yönetimi, ‘sorun yok' gibi davranarak 10 gün önce Afga­nistan Temsilciliği'ne Ali Karagöz'ü atadı. Afganistan eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'nin giydiği renkli cübbeden giyen Karagöz, güle oynaya koltuğuna oturdu.

8.5 MİLYAR UÇTU

TMV, yurt dışında okul açma yetkisi veri­len MEB'den sonra tek vakıf olma özelliği taşıyor. 15 Temmuz'dan sonra kuruldu. Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Cibuti, Çad, Etiyopya, Gine, Bissau, Komorlar, Sao Tome, Pirincipe, Tanzanya, Togo, Fildişi Sahili, Zimbabwe gibi haritada bulamayacağımız Afrika'dan ABD'ye 69 ülkede 440 okul açıldı. MEB bütçesinden Türkiye Maarif Vakfı'na 2016'da 90 mil­yon, 2017'de 241 milyon, 2018'de 351 milyon, 2019'da 541 milyon, 2020'de 684 milyon, 2021'de 1 milyar 231 milyon, 2022'de 1 milyar 872 milyon ve 2023'te 3.5 milyar lira olmak üzere 7 yılda tam 8.5 milyar lira aktarıldı. Türk çocuklarının hakkı, 48 bin yabancı öğrenci için yurt dışına çıkarıldı.

GÖLGE BAKANLIK

MEB, vakıflara aktardığı kendi parasıyla eğitimde ‘Gölge Bakanlık' yarattı. Neden mi? Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 2023 Yılı Bütçesi 6.7 milyar lira. Yurt dı­şındaki doğrudan MEB'e bağlı okullara bu bütçeden sadece 83.7 milyon lira ödenek ayrıldı. MEB'den bütçe alan Türkiye Maarif Vakfı'na ise sadece 2023 yılı için 3.5 milyar lira ödenek çıkartıldı. Türkiye'de 19 milyon öğrencinin 1 milyon 578 bini özel okullarda yani devlete maliyeti sıfır. Geriye kalanlar için MEB, öğrenci başına Türki­ye'de yılda 23 bin 980 lira harcıyor. Bütçe­sini MEB'den alan Türkiye Maarif Vakfı ise yabancı öğrencilere yıllık 69 bin 997 lira yani Türkiye'de yaşayan bir Türk çocuğu­nun 3 katı eğitim harcaması yapıyor.

TALİBAN'A DENKLİK

Maddi kayıp yetmez gibi geçen hafta MEB Denklik Yönetmeliği de değiştirildi. Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girdi. Yeni yönetmeliğe göre Türkiye'nin yurt dışında açtığı okullardaki öğrenciler artık denklik işlemlerine tabi tutulmayacak. Yö­netmelikteki ‘Yurt dışında açılan' ibaresine ‘Okullar' ve ‘17.06.2016 tarih ve 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanunu'na göre yurt dışında faaliyet gösteren' ifadesi eklendi. Bu yolla TMV'nin 69 ülke ve 440 okulundaki 48 bin öğrencinin diploması, bir kalemde Türkiye'deki ilk ve orta dereceli okul diplomalarına denk sayıldığı gibi yabancı öğrencilerin üniversite sınavına gir­meden üniversiteye girmesinin önü açıldı.

TAHTIREVAN

Türkiye'ye, kamyon kasalarında kaçak yollarla girilmesine gerek kalmadı. Türk okullarına kayıt yaptıran Afgan erkekleri ve Afrikalılar elini kolunu sallayarak girecek. Türk gençliği YKS'yi kazanmak için çalış­maktan çatlarken YÖS'de 2-3 soru çözen Afganlılar, Suriyeliler, Çadlılar, Boğaziçi'ne elini kolunu sallayarak girecek. ‘Olmaz öyle şey!' demeyin. Oldu da bitti maşallah (!) Dokuz Eylül 10526, Dumlupınar 9802, Gaziosmanpaşa 6775, ODTÜ 300, Boğaziçi 12, İTÜ 186, Hacettepe 481, YTÜ 1200, Marmara 590 derken 306 bin yabancı üniversitelere yerleşti. 10 bini mühendis, 3534'ü doktor, 3955'i hukuk­çu, 2349'u diş hekimi, 4613'ü ilahiyatçı çıkacak. Müjdeler iktidarının MEB Mahmut Özer müjdeledi ki; Türkiye'de 5 milyon öğ­renciye ücretsiz yemek verilecekmiş. Yatılı­da 3 öğün yemek için günlük 29 lira bütçe ayrılıyor. Türkiye'deki okullarda öğrenciler açlıktan bayılırken eğitim bütçesinden 8.5 milyar lira para yurt dışına niye yollandı? Yollanıyor. Atalarımız, “Ayranı yok içmeye tahtırevanla gider…” derler. Sorumlular bu sözü tam tekmil üzerine alınabilir!