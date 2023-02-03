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Eski bir hesap uzmanı olarak Bay Kemal!..

Günlerdir seçimleri Millet İttifakı'nın kazanması halinde halkımızın kaçırılan yüzlerce milyar dolarlık parasının ve mal varlıklarının geriye nasıl getirileceğini anlatmaya çalışıyorum.

Bu nedenle ittifakı oluşturan 6 siyasi parti liderinin imzalarını taşıyan 2.500 maddelik mutabakat metnini çok önemli ve değerli buluyorum.

Öncelikle Bay Kemal'e güveniyorum.

Zira kendisi eski bir hesap uzmanıdır.

Hesap uzmanı deyip geçmeyin. Onun çalıştığı dönemde Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda, devletin en seçkin bürokratları görev yaparlardı.

Hesap uzmanları trilyonluk vergi kaçaklarının peşine düşer, Hazine'ye gelir sağlaması gerekirken, kaçakçıları servet sahibi yapan paraların son kuruşuna kadar tahsil edilmesini sağlarlardı.

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Tansu Çiller'in Başbakanlığı ve İsmet Atilla'nın Maliye Bakanlığı'na kadar bu gelenek adeta yazılı olmayan bir yasa gibi sürüp gitti.

Ne yazık ki dönemi yolsuzluklarla anılan Çiller'le birlikte, devletin çarkları da yanlış işlemeye ve kurumlar yozlaşmaya başladılar.

O tarihten sonra Hesap Uzmanları Kurulu da bağımsızlığını kaybetti.

Hesap uzmanları trilyonluk vergileri kaçıranlar yerine, talimatla, kazançları kaynağında vergilendirilen gazetecilerin üzerlerine gider oldular!

O nedenle Bay Kemal “Ben bu paraları çetelerden alıp ülkeme geri getireceğim” diyorsa ben inanırım, getirir.

Çünkü kayıp ve kaçak paraları bulma konusunda eski bir hesap uzmanı olarak engin bir deneyime ve dürüstlüğe sahiptir.

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“Millet İttifakı'nın seçimi kazanması halinde bu ülkenin zor yetişen cesur ve ilkeli soruşturmacı gazetecileri de rahat bir nefes alacaklar.

Öncelikle yargı bağımsızlığına kavuşturulacak ve hukukun üstünlüğü, adalet sistemimize yeniden hakim olacak.

Cezaevleri hüküm giymemiş gazeteci ve fikir adamlarıyla dolmayacak!..

Soruşturmacı gazeteciler, ya da iktidarı eleştiren köşe yazarları, sabahın köründe evlerinden alınmayacak, sokak ortasında saldırıya uğramayacak ve yıllar boyu hapis istemleriyle yargılanmayacak.

Günün ilk saatlerinde kapısı çalınan gazetecilerin çocukları “Eyvah, babamızı götürmeye geldiler” diyerek çığlık çığlığa sıcak yataklarından fırlamayacak. O masum çocukların hiçbiri, hayatları boyunca atlatamayacakları travmaları yaşamayacak.

Toplumun gerçekleri öğrenme hakkına hizmet için evrensel meslek ilkelerine uyularak yapılan belgeli, dört dörtlük haberlere erişim engeli getirilmeyecek…

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Gazeteciler, aydınlar, hür düşünce sahipleri “cadı avının” hedefleri olmaktan kurtulacakları gibi, mangal yürekli soruşturmacı gazetecilere yıllarca yetecek kadar haber çıkacak.

Halkın güvendiği gazetecilere ihbarlar, belgeler yağacak.

Bay Kemal ve “Millet İttifakı” söz veriyor:

Bu ülkeye yapılan kötülükler, kaçırılan paralar ve mal varlıkları, çalanın yanına kar kalmayacak!..

Hiçbiri takipsiz bırakılmayacak.

Bu kadarı bile içinizi rahatlatıp derin bir nefes aldırmıyor mu?..