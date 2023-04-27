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Gençlere bedava cep telefonu ve sınırsız internet sağlanamaz mı?..

Şimdilerde AKP'ye verdiği desteğin karşılığında İstanbul'daki arsalarına büyük rant sağlayan Tansu Çiller'in seçim kampanyasındaki iki anahtar vaadini hatırlarsınız…

Çiller, mitinglerde o iki anahtarı sallayarak, iktidar olduğu takdirde, her aileyi bir ev ve bir otomobil sahibi yapma sözü vermişti.

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14 Mayıstaki seçimlerin sonucunu ise gençlerin tercihleri belirleyecek.

Gerek Türkiye'de, gerekse tüm dünyada yapılan araştırmalar, Z kuşağı olarak tanımlanan gençler için şu iki şeyin vazgeçilmez olduğunu gösteriyor:

1-İnternet,

2-Cep telefonu…

Yani Z kuşağının iki anahtarı da bunlar!..

İnternet ve akıllı telefon, aynı zamanda inovasyon çağını yakalamanın da anahtarları…

Ancak bunlara erişim ve sınırsız kullanım ne yazık ki her genç için mümkün değil!..

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Peki gençlerin bilgiye ulaşmalarının önündeki engelleri kaldırma konusunda kolaylık sağlanamaz mı?

Hatta eğitimlerinde kullanacakları internet ile akıllı telefonu bedava sunmak mümkün olamaz mı?..

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Yüksek bir maliyet çıksa da pekala mümkün olabilir.

Ülkemizde yaklaşık 10 milyon genç, devlet lise ve üniversitelerinde okuyor.

Bunlara bedava akıllı telefon vermenin maliyeti 5 milyar doları buluyor.

Bu çok büyük bir rakam!..

Ancak maliyeti yarı yarıya düşürmenin yolu var.

O da Çin ile anlaşarak kendi ülke cep telefonumuzu üretmek…

Zor ama eğer bu hizmet gençlerimizin ufkunu açıp, onların bilgiye ulaşmalarını sağlayacaksa, neden denenmesin?..

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Gelelim sınırsız bedava internet kullanımına…

Burada da asgari ücretlilerin evlerine eğitim amaçlı bir ayrıcalık sağlanabilir.

Türk Telekom devreye sokularak bu evlere sınırsız internet götürülebilir.

Kemal Bey'in getirme sözü verdiği 418 milyar doların cüzi bir bölümüyle bu kamu hizmeti pekala finanse edilebilir.

Unutmayalım; gençlere yatırım, ülkenin yarınlarına yatırımdır.

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Sınırsız bedava internet kullanımı ve cep telefonu verme vaadinin Z kuşağı üzerinde çok etkili olacağını, hatta seçimi kazandıracak düzeyde büyük heyecan yaratacağını düşünüyorum…