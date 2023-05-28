Yarın!..
bir şeyler olacak yarın
duruşundan belli
kırdaki atların
bulutların koşuşundan belli
kazışından köstebeklerin toprağı
★★★
karıncaların telaşından belli
bir şeyler olacak yarın
belki bir tomurcuk
belki bir ağacın düşen yaprağı
belki de bir çocuk
★★★
pek o kadar göremesek de uzağı
kuşların uçuşundan belli
bir şeyler olacak yarın
öbür günden önemsiz
yarından önemli
★★★
Sevgi, saygı, özlem ve rahmetle andığımız Bülent Ecevit, 1975 yılında sanki bugünleri görmüş de yazmış gibi bu dizeleri.
Baksanıza vatan görevini yerine getirmek için akın akın sandığa koşanlara…
Belli ki değişimden yana olanlar, bugünün tarihini düşecekler yarınlara…