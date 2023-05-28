PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yarın!..

bir şeyler olacak yarın

duruşundan belli

kırdaki atların

bulutların koşuşundan belli

kazışından köstebeklerin toprağı

★★★

karıncaların telaşından belli

bir şeyler olacak yarın

belki bir tomurcuk

belki bir ağacın düşen yaprağı

belki de bir çocuk

★★★

pek o kadar göremesek de uzağı

kuşların uçuşundan belli

bir şeyler olacak yarın

öbür günden önemsiz

yarından önemli

★★★

Sevgi, saygı, özlem ve rahmetle andığımız Bülent Ecevit, 1975 yılında sanki bugünleri görmüş de yazmış gibi bu dizeleri.

Baksanıza vatan görevini yerine getirmek için akın akın sandığa koşanlara…

Belli ki değişimden yana olanlar, bugünün tarihini düşecekler yarınlara…