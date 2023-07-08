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Arda Güler Real Madrid’de

Sevgili okuyucularım yaz ekranı çok renkli bir şekilde devam ediyor… Bir taraftan filmler bir taraftan yaz dizileri… “Ya Çok Seversen” başladı…

Merakla beklenen dizinin ilk bölümü perşembe akşamı yayınlandı…

Kanal D'nin, Ay Yapım imzalı yeni dizisi “Ya Çok Seversen” ilk bölümünde izleyicinin büyük beğenisini kazandı… AB kategorisinde kılpayı birinciliği kaçırarak 2'nci oldu… Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ı bir araya getiren dizinin 1'inci bölümünün özeti şöyle geçti:

Hayatını yurt dışında geçiren Ateş, babasının ölümü sebebiyle yıllar önce terk ettiği İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır. Yolu ailesini bulmak için dolandırıcılık yapan sahte gelin Leyla ile kesişir. Aralarındaki inkar edilemez çekime rağmen Leyla'nın attığı bir tokat ile ayrılırlar. Ateş vasiyet açıklanır açıklanmaz dönmenin planını yaparken beklenmeyen olur. Babası sadece ona değil tüm aileye bir sürpriz yapmıştır. Ateş mirastan men edilmek pahasına vasiyeti reddeder ama geçmişle ilgili öğrendiği bir sır kararını değiştirir. Bu sırada Leyla ailesinden kalan kolyeyi kaybettiği için otele döner ve öfkeli damada yakalanır. Kaçarken nereye gittiğini bilmediği bir arabaya biner. Ateş ve Leyla'nın yolları tekrar kesişecektir. İkisi de hayatlarının tamamen değişeceğinden henüz habersizdir.

Dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler de yer alıyor… Benim kanaatim bu dizi reyting temposunu biraz daha artırabilirse, yaz sezonu ile kalmayabilir yeni yayın döneminde de olabilir…

Spor ekranı ile devam ediyoruz… Bu haftanın en önemli haberi kuşkusuz Arda Güler'in dünyanın en önemli kulüplerinden olan Real Madrid'e transferiydi. Astronomik bir ücretle transfer olan 17 yaşındaki futbolcumuz ülkemizin de çok büyük gururu oldu… Barcelona ve Real Madrid arasında karar kılan Fenerbahçe kulubü ve Arda Güler tercihlerini Real Madrid tarafından kullandılar… Türk futbolcu Arda Güler'in bu yaşta dünyanın dev kulubünde bu sezon oynayacak olması göğsümüzü kabarttı… Sevgi ile kalın…