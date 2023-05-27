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Depremzede Özdoğan çifti ile gururlandık

Sevgili okuyucularım, yarın tarihin en çok konuşulan seçimine ikinci kez sandık başına gideceğiz. Seçim ekranlarımız yarına tamamıyla hazır. Saat 17.00'de başlayacak seçim yayınlarında yine önemli bir rekabet yaşanacak. SÖZCÜ TV 14 Mayıs'taki seçimde, Fatih Portakal'lı ekranı ile çok önemli bir reyting başarısı yakalamıştı. SÖZCÜ TV, yayın hayatına başladığı günden bu yana önemli transferlerle başarılı bir reyting ivmesi kazandı. 14 Mayıs'taki gibi birlik ve beraberlik içinde bir seçim olmasını diliyoruz.

Yarınki seçimin önemini bilen iki özel insan, Deniz-Metin Özdağan çifti, Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da enkaz altından çıkmışlardı. Kendileri çekirdek aileden anne baba olmak suretiyle 10 kişiyi kaybettiler. Güzide çift 15 yıllık evliler. Kendileri depremden sonra Sedat Yılmaz'ın Antalya'daki oteline Sedat Bey tarafından yerleştirildiler. Hem 14 Mayıs, hem de 28 Mayıs seçimlerinde oy kullanmak adına ikinci kez Antalya'dan Hatay'a yola çıkıyorlar. Oy kullandıkdan sonra da Antalya'ya geri dönecekler. Özdoğan çiftinin bu davranışları beni çok duygulandırdı. Çok önemli bir yurtdaşlık görevi içindeler. Ayaklarından engelli olan saygıdeğer çiftle ülke olarak gurur duyuyoruz.

Dizi ekranına geçiyoruz. Çarşamba gecesi yayınlanan Star'ın merakla beklenen dizisi “Çöp Adam” her hafta yayınlanan bölümleriyle izleyiciden tam puan alıyor. Yaptığı işlerle adından sıkça söz ettiren OGM Pictures'ın bu sezon başlayan dizisi, bir hayli konuşulan diziler arasında yer alıyor. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başroldeki performansları da alkışı hak ediyor. Yeni bölümlerinde neler olacağı şimdiden merakla bekleniyor.

Spor ekranında ise Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğuna çok yaklaştı. Okan Buruk ve öğrencileri 30 Mayıs Salı akşamı Ankaragücü'nü mağlup ederse mutlu sona ulaşacak. Aksi halde şampiyon haftaya oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde belli olacak. Bu büyük heyecana gerçekten kalp dayanmaz. Sevgi ile kalın…