PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dizilerin senaryo rekabeti

Sevgili okuyucularım, “Ben Bu Cihana Sığmazam” ile yazıma başlamak istiyorum… Başrollerinde Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın oynadığı dizide her kategori göz önünde bulundurularak yazılmış bir senaryo özellikle bayanların da kendinden birçok şey bulduğu dizi başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın moderatörlüğünde yürüyor… Ebru Özkan da her zamanki gibi inanılmaz başarılı bir performans gösteriyor, dizide… Özellikle her hafta tam bir duygu fırtınası yaşanıyor…

Fatih Portakal'ın, Sözcü TV'de hafta içi her akşam ana haber sunmasıyla birlikte müthiş bir reyting ivmesi Sözcü TV yakaladı… Özellikle Fatih Portakal'ın konuşmaları ve yorumları sosyal mecrada gündem olurken, önümüzdeki dönem Sözcü TV'nin daha büyük seyirci kitlesini arkasına alacağı da aşikar gözüküyor… Yayın hayatına 1.5 ay evvel başlayan Sözcü TV'yi D-Smart'da 93 kanalda, Digitürk'de 60'ncı kanalda, Kablo TV'de ise 76'ncı kanalda izleyebilirsiniz…

Spor ekranı ile devam ediyoruz… Ligin zirvesi son haftalarda bir hayli karışık… Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik galibiyet ligin zirvesinde çetin bir mücadeleye dönüştürdü… Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şampiyonluk süreci bu sonuçla bir hayli fazla devam ediyor… Birkaç hafta arayla muhteşem iki derbi kazanan kartal hedefinden vazgeçmiyor… Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray ise yakaladığı büyük avantajı kullanamayıp, şampiyonluk isteğini az da olsa zora soktu… Bakalım son haftaki maçlardan sonra şampiyonluk yarışının sonucu ne olacak? Sevgi ile kalın…