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‘Dönence’ yazdan kışa dönebilir

SEVGILI oku­yucularım, ağustos ayının son haftasına yaklaştık… Ekran­daki yeni projeler, diziler, programlar ve geçmiş dönemlerin yayınları hararetli bir şekilde çalışmalarını yeni sezon için sürdürüyorlar. Reytinglerde başarılı olmuş projelerin neredeyse hepsi bu sezonda yollarını ekranlarda devam ettiriyorlar. Bu hafta çok konuşulan Kanal D'nin yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği yeni dizisi ‘Dönence' izleyicisi ile geçen ayın başında buluştu . Ekrana gelen tanıtımları ile dikkat çeken ‘Dönence' 4 Temmuz Salı akşamından bu yana seyircisi karşında yerini almış bulun­makta. Foça'da çekimleri gerçekleşen dizi, usta oyuncuların yanı sıra genç yetenekleri de kadrosunda barındırı­yor. ‘Dönence'nin başrol oyuncuları Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu bir hayli iddialı bir yaz dizisi oldukla­rını birkaç bölüm içinde aldıkları ba­şarılı reytinglerle vurgulamış oldular. Geçtiğimiz haftalar içinde iki oyun­cunun setteki kavgası dizinin çekimlerine 1 hafta ara verilmesine sebep oldu. Başarılı dizi 1 hafta dinlen­dikten sonra tekrar devam etti. Foça'nın da harika bir ilçe olduğunu bilmeyenler daha iyi bir şekilde öğrenmiş oldular. Otizmli çok özel Gülce ve Rüzgar'ın senaryodaki yerleri diziye büyük anlam kazandı­rıyor. Rotamızı spor ekranına çeviri­yoruz. Avrupa'da Türk takımlarımız geçtiğimiz hafta yine önemli başarılar yakaladı. Beşiktaş ligde çok iyi trans­ferler yaparak hazır diyebiliriz. Şenol Güneş bu yıl fırtına gibi bir Beşiktaş yaratmak istiyor. Özellikle kanat oyuncuların bu yıl süratleri ve drip­lingleri Kara Kartal'a saha içerinde çok 3 puanlar kazandıracaktır. FIBA Olimpiyat Ön Eleme Maçları'nda C gurubunda, Ataköy Sinan Erdem'de muhteşem bir milli basketbol takımı izledik. İzlanda, Bulgaristan, Ukrayna maçlarını farklı kazanan Milli takı­mımız İsveç'i 105-84 yenerek finale kaldı. Sevgi ile kalın…