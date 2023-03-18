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Fatih Portakal Sözcü TV’de

Sevgili okuyucularım yazıma ‘Orta Sayfa' ile başlamak istiyorum… FOX Haber Genel Yayın Yönetmenliğini çok başarılı bir şekilde yapan Doğan Şentürk, moderatörlüğünü üstlendiği ve cuma akşamları yayınlanan program ile ekran önünde de bir hayli gündemde… Yorumcuları ile ekran önünde iyi paslaşan, haftanın güncel haberlerini detayları ile iyi değerlendiren Doğan Şentürk, hakikaten çok başarılı bir şekilde yönetiyor… Hürriyet Ankara temsilciliğinden 8 Ekim 2018'de ayrılan ve SÖZCÜ gazetesinde yazılarına başlayan Deniz Zeyrek, yorum dünyasının üslup farklı gazetecisi olarak Orta Sayfa'da da bir hayli konuşuluyor.

Haber ekranımızda gezimize yılın transferi ile devam ediyoruz… Yıllarca FOX TV'nin sabah ve ana haberlerini başarı ile sunan Fatih Portakal, yayın hayatına yeni başlayan SÖZCÜ TV'nin ana haber bültenine transfer oldu… 2 yıldır Urla'daki evinde dinlenen ve yaptığı yorumları sadece YouTube kanalından duyuran Portakal'ın, SÖZCÜ TV'ye önemli bir ivme kazandıracağı aşikar… SÖZCÜ TV, D-Smart'da 93., Digitürk'de 60., Kablo TV'de ise 76. kanalda yayın yapıyor… Ülkemizin haber spikeri yetiştirmekteki önemli hocası olan Doğan Şentürk'ün öğrencileri farklı kanallarda görevlerini sürdürüyorlar… Uzun yıllar NTV haber spikerliği yapıp bir dönem Show TV'nin sabah haberlerini sunan Simge Fıstıkoğlu da, SÖZCÜ TV'de program yapacak… SÖZCÜ TV büyük transferlerle yeni yayın hayatına başladı…

Rotamızı dizi ekranına çeviriyoruz… Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrolünde oynadığı “Adım Farah” dizisi iyi başladı. Dizinin ilk bölümünde Demet Özdemir'in minibüse girdiği sahne beni gerçekten ağlattı… Duygu yüklü senaryoya sahip dizide, Demet Özdemir'in bindiği minibüsteki genç kızların umutları, inşallah gerçekleşir. Aynı bağlamda diziyi izleyen tüm genç kız yavrularımızın gönüllerinden geçenlerinin oluşması dileğini kalbimizde her zaman yaşatıyoruz… FOX TV birkaç yıldır çok zorlu bir kulvardan reyting listesinden kârlı çıkmayı biliyor… ‘ABC-1 20 plus' kategorisinin önemini arz eden dizileri prototipine koyarak, reklam girdisini yükseltti… TGRT'nin verici üstünlüğü 2007 yılından evvel vardı aynı vericiler doğal olarak FOX TV'ye yaradı… Aynı zamanda bu vericiler, FOX TV'nin, ‘Total' kategorisini yükselten bir gösterge olarak da karşımıza çıktı… FOX TV çıktığı ‘AB' kategorisine hitap eden reklam panolarıyla da Total kategorisi dengesi (AB kategorisi) ile sağladı. Böylelikle seyirci kitlesinde denge kurmayı başardı. Sevgi ile kalın…