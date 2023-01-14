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Orta Sayfa süper gidiyor

SEVGİLİ okuyucularım yazıma Orta Sayfa ile başlamak istiyo­rum… FOX haber genel yayın yönetmenliğini çok başarılı bir şekilde yapan, Doğan Şentürk moderatörlüğünü yaptığı, cuma akşamları yayınlanan Orta Sayfa ile ekran önünde bir hayli gündem­de… Yorumcuları ile ekran önünde iyi paslaşan haftanın güncel haber­lerini detayları ile değerlendiren Doğan Şentürk hakikaten çok başarılı bir şekilde, Orta Sayfa'yı yönetiyor…

Haber ekranından devam edelim… Show Haber'in başarı­lı muhabiri Berat Aşıcıoğlu son günlerde haber ekranında bir hayli konuşuluyor… Güzel sunucu, Baş­kent İletişim Akedemisi diksiyon ve spikerlikten çok iyi bir derece ile sertifikasını aldıkdan sonra, çeşitli programlar yaptı… Geçmiş dönem Cem TV'nin ana haber spikerliğini yaptıktan sonra TV 100'e geçti… TV 100'de güzel projelere imza attı… Hakikaten yıllar geçtikçe önemli bir tecrübe elde eden, Berat Aşıcıoğlu, şimdilerde Show Haber'in çok iyi haber muhabirleri arasında yer alıyor… Özellikle bu yıl yaptığı özel haberlerle önemli ivmeler kazan Berat Aşıcıoğlu, haberciliğin mutfaktan geldiğini doğru bir şekilde gösteriyor. Aynı zamanda özel bir ünüversitede öğretim görevlisi olarak öğrenciler yetiştiriyor, biz de bu yılın en iyi çıkış yapan muhabirini kutluyor ve başarılarının daimi olmasını temenni ediyoruz…

Spor ekranı ile devam edelim… Galatasaray, Kadıköy deplas­manında geçtiğimiz pazar günü tarihi bir farkla 3-0 ile ligin iddialı takımı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi çok rahat geçti… Her ne kadar Okan Buruk başarısı gözükse de Galatasaray kulubünün imparator ismi Fatih Terim'in başarıları da aşikardır… Özellikle maça damga­sını vuran isimlerden Kerem'i çok genç yaşta Galatasaray A takımın­da görev yaptıran, forma veren ve bu günlere tasıyan Fatih Terim'i de öngörüsünden dolayı kutluyoruz…

Dizi ekranında pazar akşamları Kanal D ekranında, “Yargı” ba­şarılı performansını sürdürüyor… Özellikle senaryosundaki akıcılığı oyuncuların konsantrasyonu benim inisiyatifim olarak son yılların en başarılı dizileri içinde diyebilirim…

Son olarak Tülin Ülker'in mode­ratörlüğünü yaptığı geçtiğimiz ak­şam gerçekleşen uluslararası başarı ve kariyer ödülleri töreninde bizi yılın en iyi programı ödülüne layık görüp oy veren herkese teşekkür ediyoruz…

Sevgi ile kalın.