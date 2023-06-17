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Yalı Çapkını süper bir sezon geçirdi

Sevgili okuyucularım 9 Haziran'da sezon finali yapan “Yalı Çapkını” dizisi 36 bölümün toplamında çok büyük bir reyting ortalaması ile sezonu bitirdi. Gözde Kansu'nun müthiş oyun performansı da takdire şayandı. Yalı Çapkını dizisi bu sezon TV ekranından uzaklaşan gençleri bile ekran başına topladı. Senaryosundaki akıcılık ve oyuncu kadrosunun geniş olması ile birlikte enfes bir dizinin ortaya çıktığını ifade edebiliriz. 2023-2024 sezonunda da aynı performansı göstereceğine inandığım “Yalı Çapkını” seyirci tarafından bu yıl büyük bir alkış aldı.

Rotamızı Star TV'nin gündüz kuşağında bu sezon çok başarılı giden ‘Sabahların Sultanı Seda Sayan'a çeviriyoruz. Dün sabah sezon finali yapan Seda Sayan hakikaten çok iyi bir sezon geçirdi. Reyting karnesindeki başarısı, hedef kitlede her yaşın zevkle izleyeceği bir programı sezon boyunca çıkarabilmesiydi onu da çok güzel bir şekilde yaptı. Sezon finalinde sık sık ekranda gördüğümüz Op. Dr. Tuncay Sezgin çok iyi bir göz doktorudur. Tuncay Hoca'nın, Seda Sayan'a dile getirdikleri, söyledikleri, gerçekten önemliydi. Son zamanlarda sosyal mecra, teknoloji gelişimi ile birlikte gençlerin ve büyüklerin telefon kullanma alışkanlıklarının çoğalması nedeniyle göz bozulmalarının da bir hayli fazla olduklarını hatırlatan Tuncay Sezgin Hoca'yı izlerken gözümüzü biraz daha dinlendirerek telefon kullanmamız gerektiğini düşündüm. Seda Sayan'ı sezon başarısından dolayı kutluyoruz.

Yayın hayatına birkaç ay evvel başlayan SÖZCÜ TV adından sıkça konuşturmaya devam ediyor… Yaptığı transferlerle haber kanalları arasında önemli bir vizyon yakalayan SÖZCÜ TV çok başarılı reytinglerle ivme kazanmaya devam ediyor. Fatih Portakal'ın her akşam ana haber sunması ile birlikte SÖZCÜ TV bir hayli yol kat etti.

Spor ekranında Ziraat Türkiye Kupası'nı, Başakşehir'i 2-0 yenerek evine götüren Fenerbahçe, İzmir'de seyircisine muhteşem bir gece yaşattı. Arda Güler'in enfes futbolu ile şahlanan Kanarya sezondaki tüm sıkıntıları bu maçta unutturdu. Spor yorumcusu Ozan Zeybek'in söyledikleri çok önemliydi. Fenerbahçe 2023-24 sezonunu çok iyi düşünmeli ve hasret kaldığı lig şampiyonluğunu uzun bir süre sonra almalı. Dip not olarak şunu da ifade etmek istiyorum. Göztepe'nin stadı muhteşem… Sevgi ile kalın…