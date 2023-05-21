Yasin Yıldırım İletişim Bilgileri

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Egonu’dan veda busesi

İki Türk takımını tarihte ilk kez karşı karşıya getiren CEV Şampiyonlar Ligi finalinde kazanan maç başlamadan Türkiye'ydi. Torino'daki Süper Final'de sadece şampiyonun adı konacaktı, Egonu da bu takımın VakıfBank olduğunu çok net şekilde ilan etti. Vakıf hem unvanını korudu hem de 9. finalinde 6. Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırarak kadın voleybolundaki tarihi başarılarına bir yenisini ekledi.

Bize bu gururu yaşatan VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit'e her şeyden önce teşekkür etmek borcumuz. İki Türk takımı Torino'da karşı karşıya geliyor salonun büyük bölümünü İtalyanlar doldurmuş. İşte spor ülkesi olmak böyle bir şey. Keşke bu konuda da şampiyon olabilsek.

Maça daha iyi başlayan taraf Eczacıbaşı'ydı. Boskovic'e Maja ve Voronkovic de eşlik edince daha net sayılar geldi ama Vakıf özellikle bloktaki üstünlüğü ile sete ortak oldu. Hande ve Simge'nin müthiş gayreti ile gelen sıradışı sayı Eczacıbaşı'na inanılmaz bir motivasyon sağlasa da Boskovic'in bitirmesi gereken sayıları alamaması ile Buket ve Ogbogu'nun sürpriz set sonu performansları VakıfBank'ı 1-0 öne geçirdi. Ondan sonra mı? Egonu VakıfBank'a veda maçında, ülkesi İtalya'da 40 sayıyla kocaman bir şampiyonluk busesi verdi…