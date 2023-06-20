Yasin Yıldırım İletişim Bilgileri

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İlk adımı attık

Samsun, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlığımız için ilk adımı attığı Cumhuriyet şehri. Biz de o adımları takip ederek bizi EURO 2024'e götürecek o en güçlü adımı atabilmek için 19 Mayıs Stadı'nın yolunu tuttuk.

Samsun aynı zamanda bir futbol şehri. Stat ve taraftar muhteşem. Böyle bir destekle maça iyi başladık, Merih'in Zeki'ye yaptığı müthiş asist bir omuz boyuyla ofsayta takılınca takım da oyundan biraz düştü. O istediğimiz baskıyı kuramayınca da Galler direnç kazanmaya başladı. Kerem'in formsuzluğu, Barış'ın ileri uçta nokta santrafor olamayacağı gerçeği derken imdada Galler'in kırmızı kartı yetişti.

İkinci yarıda Kuntz'un değişiklikleriyle taşlar yerine oturdu. Ferdi sağa, Barış kanada, Umut da olması gereken ileri uca geçince Galler'in direnci kırılmaya başladı. Arda Güler de girince Bizim Çocuklar geri döndü.

Önce penaltı geldi, ardından gol ama skor hala 0-0'dı. Vardı bir şanssızlık ama kırılacaktı. Barış'ın müthiş ortasında havada asılı kalan Umut'un nefis golü Galler'i yıktı.

Ardından Arda'nın kalecinin de izlemeye değer bulduğu enfes vuruşu EURO 2024'ün kapılarını bize ardına kadar açtı. O en önemli ilk adımı Samsun'da atmıştık artık. En zor kısım geçildi.

Almanya'ya gidip ev sahibi olarak yerimizi almalıyız. Kellesi için beklenen Kuntz da bavul toplamadan memleketine gönül rahatlığı ile gidebilir artık. İyi bir tatili hak etti.