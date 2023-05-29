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Başarı ve katkı

-Toplumsal yaşama verilen değer, insanlık tutkusudur. –



Gerçeklere bağlılık ve destek, yaşam güvencesinin dayanaklarındandır. Geçici insan ömrünün değerini yeterince bilmek kendi varlığına önem vermenin gereğidir. Nedense insanlar yararlarına, çıkarlarına verdiği önemi sağlıkları için göstermezler. Ancak rahatsızlık ve hastalık durumlarında telâşa düşerler. Oysa sağlık ve mutluluk en önemli yaşam gıdasıdır. Aykırılıklar, çelişkiler, düzensizlikler, tutarsızlıklar, başta sağlık, insan gücünü azaltan ve yitiren olumsuz etkenlerdir. Akrabalık, arkadaşlık, dostluk yaşam mutluluğu ve güvencesi konularında etken güç ve bağdır. Uluslararası ilişkilerde bile dostluk karşılıklı bir siyasal güvencedir.

Geçen hafta Ankara'mızın Etimesgut İlçesi'ndeki Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nı Belediye Başkanı Enver DEMİREL'in sıcak konukseverliğiyle gezdim. Gördüğüm güzellikler, tarihimize ve büyüklerimize ilişkin yapılanmalar gözkamaştırıcı idi. Ortamı donatmaları bir yana gurur verici, kıvanç duyurucu görünümleri birer tarih anıtıydı. Ulusumuzun yüceliğine, tarihe şan katan büyüklerimizin adına uygun yapılanmalar göğüs kabartan görünüşleriyle birer övünç kaynağıydı. Kültüre ve tarihe sahip çıkmanın, geleceğe örnekler verip güç katmanın kanıtı olan yapılanma ve düzenleme çok başarılı bir açılımdır. Gelecek kuşaklara çok seçkin ve çok değerli bir yapı olarak bırakılması asla unutulmaz bir katkıdır. 210 heykelin bulunduğu alan bir tarih müzesiydi. Zenginliği, görkemi ve çok başarılı anıtlarıyla ulusal varlığımızı daha zengin, daha görkemli kılan bir yapıydı. Ulusal zenginliklerimiz için değerli bir örnektir. “Tarihin çağrısı” olarak nitelendirilen yapının görkemi hepimize kıvanç duyuran bir nitelik ve içerikteydi. Belediye'nin “Gelecek nesillere armağan” olarak nitelediği yapı gözkamaştırıcı bir güzellikteydi. Tarihin görkemini ve değerini kişisel ve yapısal yanlarıyla yansıtıp gelecek kuşaklara güç ve çaba örnekleri olarak sunan yapılanma Belediyenin özgün bir başarısıdır.

Müzeler tarihin ışıklı vitrinidir. Gelecek kuşaklara kendine inan ve güvenle başarı tutkusunu aşılayan yapılardandır. Geçmişini tüm değerleri ve özellikleriyle bilmeyenlerin gelecek koşusunu başarıyla sürdürmeleri olanaksız olmasa bile güçtür. Geçmişini geçmeyenler, yerinde sayanlar geride kalırlar, yenik düşerler ve kararırlar. Atılımlar, yürek ve beyin ortaklığının açılımı olduğu gibi gelecek koşusunun kaynağı ve dayanağıdır. Başarının beyin ve yürek gücüne dayandığı gerçeği gözardı edilirse olumlu sonuç alınması olanaksızdır. Yaşamı renkli ve değerli kılan anlayışla birlikte davranış özenidir. Hepimiz bu konuda çok duyarlı ve ilgili olmalıyız.